Dosarul „Loteria Română”: patronul Realitatea tv, Maricel Păcuraru, contestă la Înalta Curte probele obținute de DNA pe mandat de siguranță națională / Experți: Dosarul e prescris, miza e recuperarea prejudiciului de 5 milioane de euro

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Judecătorul fondului din dosarul lui Maricel Păcuraru de la Tribunalul București a respins cererea de anulare a deciziei judecătorului de Cameră preliminară de la Tribunalul Bucureşti din 2016 prin care acesta din urmă a validat probatoriul din dosar, potrivit portalului instanței.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

La cererea avocatului lui Maricel Păcuraru, judecătorul a suspendat procesul și a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la legalitatea probelor obținute pe mandat de siguranță națională.

”Cu referire la Decizia C.C.R. nr. 802 din 5 decembrie 2017, constată că cererea formulată de către inculpatul Măricel Păcuraru prin apărător ales, vizează nulitatea absolută şi legalitatea încheierilor prin care s-au autorizat activități specifice culegerii de informații, a mandatelor emis în baza acestora, a modului de punere în executare a autorizării, precum și a înregistrărilor rezultate.

Sesizează Înalta Curte de Casație și Justiție, în vederea verificării legalității încheierilor prin care s-au autorizat activităâile respective, a mandatelor emise în baza acestora, respectiv:

mandatul cu nr. (…) din data de 21.09.2010;

mandatul cu nr. (…) din data de 09.08.2011;

mandatul cu nr. (…) din 09.11.2011;

mandatul cu nr. (….) din data de 07.05.2012;

mandatul cu nr. (…)/29.01.2013;

mandatul cu nr. (…)/26.04.2013;

două mandate cu nr. (…)/07.02.2012;

mandatul cu nr. (…)/06.12.2011;

mandatul cu nr. (…)/02.08.2012;

două mandate cu nr. (…)/13.09.2011,

a modului de punere în executare a autorizării, precum și a înregistrărilor rezultate.

În temeiul art. (…) suspendă judecarea cauzei, până la rămânerea definitivă a încheierii Înaltei Curți de Casație și Justiție”, este decizia Tribunalului Capitalei.

Context. Fostul director al Loteriei Române, Gheorghe Benea, patronul Realitatea TV, Maricel Păcuraru, și alți inculpați au fost trimiși în judecată de DNA în decembrie 2015 pentru fraudarea Loteriei cu peste 5 milioane de euro. Dosarul se judecă de 10 ani fără să se fi ajuns la o decizie nici măcar în primă instanță.

Între timp, unul dintre inculpați, fostul director al companiei Loteria Română, Gheorghe Benea, a decedat, potrivit motivărilor de pe portalul rejust.ro.

Patronul Realitatea TV, Maricel Păcuraru, este acuzat de:

participație improprie la abuz în serviciu

complicitate la spălare de bani

spălare a banilor

Experți: faptele sunt prescrise, miza este acum recuperarea pagubei de 5 milioane de euro

Potrivit comunicatului DNA, faptele de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani sunt comise în 2008 – 2009.

Prin urmare, experții în drept consultați de G4Media.ro au explicat că faptele ar fi prescrise încă din 2019, miza rămânând în acest moment judecarea laturii civile (care e imprescriptibilă) privind recuperarea de către stat a prejudiciului de 5 milioane de euro.

Potrivit Codului penal, abuzul în serviciu cu consecințe deosebit de grave se pedepsește cu închisoare de la 4 la 10 și jumătate.

Potrivit articolului 154 din Codul penal, termenul de prescripție este de 10 ani ”când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depășește 20 de ani”.

Prin urmare, fapta de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave presupus săvârșită de Maricel Păcuraru ar fi prescrisă încă din 2019, au explicat juriștii consultați de G4Media.ro.

Raționamentul este similar în cazul faptei de spălare de bani.

Maricel Păcuraru a fost condamnat definitiv la 4 ani de detenţie pentru complicitate la abuz în serviciu şi spălare de bani în alt dosar, legat de Poşta Română, în noiembrie 2014.

A fost găsit vinovat, alături de fostul director general al Poştei Române, Mihai Toader, de un prejudiciu de peste 14,3 milioane de lei (aproape 3 milioane de euro). Păcuraru a ispășit 2 ani de detenție la penitenciarul Poarta Albă, acolo unde s-a împrietenit cu fostul ministru PSD al Transporturilor Miron Mitrea, condamnat și el pentru corupție.

În decembrie 2024 însă, Tribunalul Bucureşti a anulat condamnarea patronului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, pe motiv că infracţiunea de abuz în serviciu prin încălcarea de legislație secundară a fost dezincriminată. Decizia a rămas definitivă în aprilie 2025.