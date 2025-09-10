STENOGRAME din dosarul directorului ELCEN, Claudiu Creţu: „O fost cu Crețu la…în Franța, la Courchevel (…) Bine, noi avem cu ăsta relația…el, el acuma o câștigat cam, cam toate cele trei licitații pe consultanță la Elcen” / Directorul Elcen ar fi pretins peste 1,5 milioane de euro de la omul de afaceri Sorin Bonciu

Ordonanţa de punere sub control judiciar a directorului general Elcen, Claudiu Creţu, conţine stenograme ale unor discuţii dintre oamenii de afaceri şi directorii Elcen, potrivit unor surse apropiate anchetei.

Spre exemplu, patronul Turbopower Energy, Victor Slivinschi, discuta cu avocatul lui, Nicolae Anghel, la data de 23 iulie 2025 << despre oamenii pe care îi au în ELCEN, fiind menționate în discuție “ANDREI”, cu referire la ZAMFIROI CRISTIAN ANDREI, director comercial și “CLAUDIU”, cu referire la CREȚU SÂRBU CLAUDIU, director general:

“ANGHEL NICOLAE: Vezi că tu…gând….ai o gândire de a nu da nimic. Tre` să-ți faci, poate o firmă,

SLIVINSCHI VICTOR: Da…

ANGHEL NICOLAE: …(n.l. neinteligibil)…, cu care să le oferi procent la ăia care lucrează! Din fiecare proiect.

SLIVINSCHI VICTOR: Bun! Pe ce…ce fel de activitate?

ANGHEL NICOLAE: Uite, dacă faci…studii de fezabilitate…pentru investiții.

SLIVINSCHI VICTOR: Îhî!

ANGHEL NICOLAE: Vezi, îl ai p-ăla pe…să lucreze, angajat…

SLIVINSCHI VICTOR: Îhî!

ANGHEL NICOLAE: …și să vadă ce-i dai. Dacă-i dai procent dintr-un proiect…luăm pe Păduraru, de exemplu…

SLIVINSCHI VICTOR: Da

ANGHEL NICOLAE: …altele ar fi rezultatele. Pe de o parte! Și doi, ca să ai marfa, trebuiesc relații! Implicați prin ăstea, p-aici! Noi ce-avem?! Andrei care…

SLIVINSCHI VICTOR: E Claudiu…

ANGHEL NICOLAE: Claudiu, da`… în politică, în …(n.l. neinteligibil)…

SLIVINSCHI VICTOR: Păi na, p..a (expresie trivială) mea, asta-i situația, io…dac-ar fi ăsta un pic mai deschis la…și mai flexibil și mai…Valeriu dac-ar fi un pic mai…știi? El îi zi la zi aicea, adică se poate…întâlni și mai peste program și după program și p..a (expresie trivială) mea. știi? Sau să-mi fac io așa agenda, în care să stau, nu știu, 3-4 zile pe săptămână aicea, 3 la Chișinău, de exemplu.

ANGHEL NICOLAE: Începând…io cum aș face…

SLIVINSCHI VICTOR: Ca să ies cu toți, cu toată pulimea asta la cafele, la …

ANGHEL NICOLAE: …aș investi în mine…

SLIVINSCHI VICTOR: Așa…

ANGHEL NICOLAE: …(n.l. neinteligibil)… lux. Și aș frecventa cumva…

SLIVINSCHI VICTOR: Ei da` nu…

ANGHEL NICOLAE: …cercurile astea! Cercurile…

SLIVINSCHI VICTOR: Da, da, da! Asta-i cea mai mică problemă să, să…

ANGHEL NICOLAE: …prieteniile astea dezvoltă…

SLIVINSCHI VICTOR: Da, da!

ANGHEL NICOLAE: Vizibilitatea asta-i bună, e…

SLIVINSCHI VICTOR: Păi când eram cu Rolls-u` prin București atuncea…chestia asta…este și cu parte negativă, da`este și partea bună.

ANGHEL NICOLAE: Da! Da!

SLIVINSCHI VICTOR: Pulimea asta, sărăcimea, care-i pe la Elcen, că p..a (expresie trivială)mea, ai venit cu Rolls-u` și p..a (expresie trivială) mea!

ANGHEL NICOLAE: Da, ăștia comentează!

(…)

SLIVINSCHI VICTOR: Da` aicea-n România e țigănărie de-asta, încă se pune botu` să…să…vinde imaginea, impresia, beșinile, chestii, știi? Același Stratan de exemplu, ăsta de la…șmecherul ăsta, te duci, te-ntâlnești cu dânsu`…păi da` tre` să aibă un ceas de vreo 70, 80 de mii de euro pe mână și se uită p…ă (expresie trivială) aista…

ANGHEL NICOLAE: Vede imediat.

SLIVINSCHI VICTOR: Se uită p….ă (expresie trivială) ăsta la ceas, exact, te scanează, știi? Că dacă …(n.l. neinteligibil)…El o fost anu` trecut, sau anu` ăsta, iarna, o fost cu Crețu la…În Franța, la Courchevel. …(n.l. neinteligibil)… Stratan ăsta, știi? L-o luat pe Claudiu și dus acolo la Courchevel…la schi. Bine, noi avem cu ăsta relația…el, el acuma o câștigat cam, cam toate cele trei licitații pe consultanță la Elcen. Ciga Energy…și Carmencita mi-o zis că ea coordonează proiectele astea.

ANGHEL NICOLAE: Îhî!

SLIVINSCHI VICTOR: Mâine mă-ntâlnesc și cu proasta asta, că-i alunecoasă și …(n.l. neinteligibil)…dracu. Și de-asta am întrebat ce mai are cu G.E. „N-am nimic, nu știu” și-acuma-mi spune că s-o-ntâlnit cu Kresmuller ăla, o stat două ore cu Kresmuller ăla, ce p..ă (expresie trivială) ai stat două ore cu Kresmuller?! Înțelegi? Proasta asta, adică îmi spune că n-are, că io mai întâi am întrebat-o ce, dacă mai relaționează, dacă mai are vreo obligație față de GE și „N-am nimica, n-am nimica”.

ANGHEL NICOLAE: Da` tu ce vrei cu G.E.?

SLIVINSCHI VICTOR: Păi o să vină la Sud în p..a (expresie trivială) mea, să oferteze turbinele astea!

ANGHEL NICOLAE: Aaa, de-asta, pe turbine!

SLIVINSCHI VICTOR: C-aseară m-am întâlnit cu prostu` ăsta de Andrei și mi-a zis că Grozăveștiu` s-au contestat p…..e (expresie trivială) ăștia de consultanți…

ANGHEL NICOLAE: Îhî!

SLIVINSCHI VICTOR: …și-au anulat procedura și acuma tre` s-o ia din nou. La Grozăvești. Partea cine să facă caietu` de sarcini, p..a (expresie trivială) mea, înțelegi?

ANGHEL NICOLAE: Da.

SLIVINSCHI VICTOR: Da` la Sud, într-un fel, o câștigat-o ăștia, Stratan o câștigat licitația. Știm Carmencita acolo, o să zică …(n.l. neinteligibil)… „Bagă-n p..a (expresie trivială) mea, eficiență pe turbine”! Că deja Petru mi-o zis acuma că…

ANGHEL NICOLAE: Din caietu` de sarcini se face…

SLIVINSCHI VICTOR: Sigur că da!

ANGHEL NICOLAE: …de-acolo-i tot…

SLIVINSCHI VICTOR: Diseară mă-ntâlnesc cu ăsta, cu p..ă (expresie trivială) ăsta de Claudiu, că io m-am întâlnit o săptămână în urmă cu dânsu` și cu…Petru la…aicea…cumva Claudiu a zis că să venim noi împreună cu Siemens la Sud, ca ofertare, ca turbine, că aista are turbine, trei turbine are, adică poate face 257 de megawati din 3 turbine, SGT 800. Așa se numesc echipamentele astea, știi?

ANGHEL NICOLAE: Și le are, sau?

SLIVINSCHI VICTOR: Ă?

ANGHEL NICOLAE: Le are?

SLIVINSCHI VICTOR: Nu, nu le are-n stoc…

ANGHEL NICOLAE: A!

SLIVINSCHI VICTOR:…le produce. Adică are soluție tehnică pentru cerința asta de la Sud.

ANGHEL NICOLAE: Cerința tehnică se construiește după ce poți tu să dai!

SLIVINSCHI VICTOR: Da` acuma-nțeleg că dacă-i p…a (expresie trivială) asta de Carmencita acolo, sigur asta o să bage GE-u`.

ANGHEL NICOLAE: …(n.l. neinteligibil)…Da.

SLIVINSCHI VICTOR: Sigur o să bage. Așa că Petru, tre` să …(n.l. neinteligibil)… în p..a (expresie trivială) mea, sau să vorbesc diseară cu Claudiu ăsta la 10, în p..ă (expresie trivială), zic „Băi …”. Că Petru acuma-mi spune că-ntr-un fel…soluția care-ar vrea-o ei la Sud sunt pentru două turbine, da` două turbine poate numai GE să pună. De care o pus la Iernut. Da` el ar putea să vină cu trei. Acuma Elcenu` poa` să zică „Bă, trei …” c-aicea o să fie concurs de oferte, știi?

ANGHEL NICOLAE: Îhî!

SLIVINSCHI VICTOR: S-ar putea să zică „Bă, trei turbine…”

ANGHEL NICOLAE: Concurs de soluții.

SLIVINSCHI VICTOR: …mai multă mentenanță, mai multă p..a (expresie trivială) mea, trei fundații, trei…”

ANGHEL NICOLAE: Tre` să prezinte avantaje și dezavantaje.

SLIVINSCHI VICTOR: Exact, știi?

ANGHEL NICOLAE: Înainte!

SLIVINSCHI VICTOR: Și mi-e ciudă-n p..a (expresie trivială) mea, cu dracu nici Claudiu ăsta nu știe, blea, care …(n.l. neinteligibil)… la Stratan, în p..ă (expresie trivială), în echipă, blea? Parcă-i prost …(n.l. neinteligibil)… Și-o găsit o p…ă (expresie trivială) și o luat-o razna…

ANGHEL NICOLAE: Știi ce…

SLIVINSCHI VICTOR: O plecat de-acasă, i…

ANGHEL NICOLAE: De-ale bărbaților! Ă…

SLIVINSCHI VICTOR: Nu, da-i, îi, nu-i atent, nu-i…că știi? Înainte mă-ntâlneam cu dânsu` cinci minute, în p..ă (expresie trivială), la bibliotecă acolo, vorbeam, îi ziceam ,vreau asta, fac asta, fac asta, îți dău …(n.l. neinteligibil)… asta și se rezolva, când era administrator! Da` amu`, nuș` ce p..a (expresie trivială) , că și Andrei se plânge, se jăluie pe dânsu`…Vâlcă ăla i-o zis în față că „Io nu sunt subordonatu` tău, io-s subordonat la C.A!. Io-s pe mandat de 4 ani sau 5 ani!(…)” >>, potrivit unui document consultat de G4media.ro.

Într-o altă stenogramă din 1 iulie 2025, directorul comercial al Elcen, Andrei Zamfiroi, discuta cu Nicoale Anghel, avocatul omului de afaceri Victor Slivinschi, despre faptul că şefii companiilor de stat din termoficarea bucureşteană le-ar fi dat instrucţiuni „pe stick” oamenilor de afaceri cum să întocmească caietele de sarcini astfel încât să câştige licitaţiie.

„ZAMFIROI CRISTIAN ANDREI CORNEL: Problema mea e că dacă voi faceți chestia asta, sigur vă, va ajunge și pe la DNA, pe la SRI, pe la nu știu ce…și-atuncea o să fie luați la-ntrebări! Și cine? Aaa, păi Zamfiroi cu…ai lui! Cine o făcut caiet de sarcini? Prima-ntrebare, cine o scris caiet de sarcini?

ANGHEL NICOLAE: Cine a fă…

ZAMFIROI CRISTIAN ANDREI CORNEL: O venit Zamfiroi cu el…pe stick!”, portivit unui document consultat de G4Media.

Directorul general Elcen, Claudiu Creţu, ar fi „primit prin intermediul complicelui său Zamfiroi Cristian Andrei Cornel, director comercial al Electrocentrale București SA, în mun. București, str. Remus (….), suma de 40.000 de lei de la Slivinschi Valeriu, în calitate de persoană împuternicită a TURBOENERGY POWER CHIŞINĂU SUCURSALA TÂRGOVIŞTE și director adjunct al SC ENERGOFOR SRL, în legătură cu urgentarea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu ca director general, respectiv legat de aprobarea operațiunilor de plăți aferent facturilor emise către Electrocentrale București SA de Energofor SRL nr. (…)/21.05.2025 în sumă de 1.448.284,22 lei și (…) nr. (…)/30.06.2025 în sumă de 1.762.068,46 lei, sau după caz, care urma să fie emisă către Electrocentrale București SA de Turboenergy Power Sucursala Târgoviște nr. (…)/01.08.2025 în sumă de 3.847.800 lei”, se arată în doceumntul citat.

O altă acuzaţie adusă directorului general al Elcen, Claudiu Creţu, este că ar fi cerut un comision de peste 1,5 milioane de euro de la omul de afaceri Sorin Bonciu ca să cumpere un teren de la firma acestuia, aflat lângă CET Sud.

„A pretins, în legătură cu exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, prin intermediul complicelui ZAMFIROI CRISTIAN-ANDREI-CORNEL, lui BONCIU SORIN – asociat majoritar și administrator al ELECTRICOM SA, proprietara unui teren în suprafață de 31.338 mp împreună cu 35 de construcții aflate pe acesta, situat la adresa din Mun. București, str. Ilioara (…), în apropierea imobilelor unde funcționează CENTRALA TERMOELECTRICA BUCURESTI SUD – CTE SUD, punct de lucru al Electrocentrale București SA ce figurează la adresa din București, str. Releului, nr. 2B, Sectorul 3 – parte din prețul de vânzare de 9.390.000 euro a terenului și anume suma de 1.565.000 euro, din care suma de 751.200 euro (24 de euro/mp) în urma încheierii unui contract de intermediere ce urma să fie încheiat între ELECTRICOM SA și SC TECHNO SCORR S.R.L., iar suma de 813.800 euro (26 de euro/mp) în urma încheierii unui contract de execuție ce urma să fie încheiat între ELECTRICOM SA și o altă societate identificată de către ZAMFIROI CRISTIAN-ANDREI-CORNEL”.

Profit.ro a scris aici despre intenţia omului de afaceri Sorin Bonciu a dezvolta proiecte rezidenţiale lângă CET Sud.

Oamenii de afaceri Sorin Bonciu şi Valeriu Slivinschi au fost puşi şi ei sub acuzare pentru dare de mită.

În documentul consultat de G4Media.ro se face vorbire şi despre filmarea momentului în care directorul comercial Andrei Zamfiroi primeşte, pentru Claudiu Creţu, mita de 40.000 de lei de la Valeriu Slivinschi.

„În acest moment pe înregistrare se poate observa cum numitul Slivinschi Valeriu ridică un plic din hârtie de culoare maro ce era așezat pe prima masă de lucru situată pe partea dreaptă a încăperii în raport de ușa de acces, scoate din interiorul plicului un teanc de bancnote, după care preia o parte din aceste bancnote asupra sa iar o altă parte este lăsată pe masa de lucru. La minutul 11 si 3 secunde se poate observa că bancnotele sunt în cupiură de 200 lei (…)

SLIVINSCHI VALERIU: …(n.l. neinteligibil)…

ZAMFIROI CRISTIAN ANDREI CORNEL: Da.

SLIVINSCHI VALERIU: Stai să văd ce am.

În continuare, se poate observa că Slivinschi Valeriu se așază pe scaunul din dreptul celei de-a doua mese de lucru situată pe partea dreaptă a încăperii în raport de ușa de acces, având asupra sa teancul de bancnote

SLIVINSCHI VALERIU: Stai acușica, …(n.l. neinteligibil)…

În momentele următoare, se poate observa că Slivinschi Valeriu scoate dintre bancnotele din teanc mai multe bucăți de hârtie, de mici dimensiuni, iar discuția continuă astfel:

SLIVINSCHI VALERIU: A emis Sudu` ăla pe Energofor factura are pe 30 de zile și una am emis-o acum și emit săptâmâna asta Vestu`, o să …(n.l. neinteligibil)…să pornim turbina aia, pornim și cu două săptămâni mai repede, puteam să fiu mârlan și…

ZAMFIROI CRISTIAN ANDREI CORNEL: Da` asta n-o putut să spună-n p..a (expresie trivială) mea!

SLIVINSCHI VALERIU: Cine?

ZAMFIROI CRISTIAN ANDREI CORNEL: La ședința p…i (expresie trivială), să spună uite TEP, cu două săptămâni mai devreme. În schimb, când ești mai târziu tre…

SLIVINSCHI VALERIU: Unde produceți…

ZAMFIROI CRISTIAN ANDREI CORNEL: Da, da

SLIVINSCHI VALERIU:…un milion de euro pe zi, nahui! Și-am să mă duc săptămâna viitoare, sau când, la Claudiu să-mi plătească facturile astea mai repede, că altfel nu ne descurcăm, na!

În momentele următoare, se poate observa că Slivinschi Valeriu aruncă la coșul de gunoi bucățile de hârtie, de mici dimensiuni, pe care le scosese din teancul de bancnote și revine pe scaunul din dreptul celui de-al doilea birou iar discuția continuă astfel:

SLIVINSCHI VALERIU: Și-am terminat și cu două săptămâni mai repede, c-aveam până pe 18 sau 19 termen. Și pornesc CET combinat azi, ca să produceți s-ncasați milioane! Că io aveam termen acoperit în contract și puteam să fiu mârlan „Bă, mai am treabă acolo!”, știi? Aia e, nu mai e nicio calitate, nu mai există niciun fel de…

În momentele următoare, se poate observa că Slivinschi Valeriu numără bancnotele pe care le deținea asupra sa, așază un teanc de 100 de bancnote pe suprafața mesei de lucru continuă să numere bancnotele rămase și rostește următoarele:

SLIVINSCHI VALERIU: Șaptezeci…șaptezeci…

În momentele următoare, se poate observa că Slivinschi Valeriu se ridică având asupra sa cele 70 de bancnote și mai preia asupra sa alte bancnote de pe biroul alăturat, unde rămăsese restul de bancnote provenite din plicul de culoare maro. În continuare, scoate alte bilețele de hârtie de culoare albă, de mici dimensiuni dintre bancnotele pe care tocmai le preluase, iar apoi le așază peste teancul de 70 de bancnote și rostește următoarele:

SLIVINSCHI VALERIU: Ai, băga-mi-aș p..a (expresie trivială)!

În continuare, se observă că Slivinschi Valeriu revine și se așază pe scaunul din dreptul celui de-al doilea birou și începe să numere din nou teancul de bancnote (…)

La min. 14.50 Slivinschi Valeriu așază bancnotele numărate peste cele 100 de bancnote numărate anterior, merge din nou la primul birou unde se aflau bancnotele scoase din plicul maro și preia alte câteva bancnote, pe care le așază peste teancul de bancnote de pe cel de-al doilea birou(cele pe care le numărase până la acel moment) iar apoi realizează o dublă înconjurare a teancului de bani prin intermediul unui elastic din cauciuc. (…)

SLIVINSCHI VALERIU: Hm, sunt 200 aicea!

Iar după rostirea acestei replici, Slivinschi Valeriu așază teancul de bani pe cel de-al doilea birou, lângă mâna stângă a lui Zamfiroi Cristian Andrei Cornel. (…)

La min. 17.12 se observă cum Zamfiroi Cristian Andrei Cornel preia asupra sa teancul de bani de pe birou cu mâna dreaptă și îi mută în mâna stângă sub telefonul mobil„, se arată în documentul consultat de G4Media.ro.

În documentul citat se arată că un denunţător a formulat o plângere penală împotriva fraţilor Slivinschi din Republica Moldova, patronii de la Turbopower Energy.

„Angajații vechi ai firmei mai discută despre faptul ca frații SLIVINSCHI, au intrat pe piață din Romania, ajutați de rușii de la LUKOIL. De fapt frații SLIVINSCHI sunt persoane de încredere, prin intermediul cărora fostul Prim-Ministru al Republicii Moldova, Vladimir Plahotniuc își gestionează anumite afaceri de pe teritoriul Moldovei, României si Turciei. Aceștia doresc achiziționarea de obiective strategice din punct de vedere energetic, pe teritoriul României, dar si achiziția de imobile în mai multe orașe (cunoscute in Constanta si București).

În Turcia, insula Fethye, deține un hotel despre care se vorbește că ar fi pe numele Victoriei Slivinschi (sora fraţilor Slivinschi – n.r.) si a soțului acesteia, cetățean turc pe nume Kenan Uzgur. Familia Victoria Slivinschi si Kenan Uzgur, locuiesc într-o vila închiriată din București, împreună cu cei patru copii ai lor”, a notat denunţătorul în plângere, cu precizarea că Vladimir Plahotniuc nu a fost premier al Republicii Moldova, ci liderul de facto al ţării în urmă cu 10 ani.