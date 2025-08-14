G4Media.ro
Magazinul Cazinoului din Constanța a fost inaugurat / Prețurile pornesc de la…

balci cazino constanta
sursa foto: Info Sud-Est

Magazinul Cazinoului din Constanța a fost inaugurat / Prețurile pornesc de la 15 lei pentru o vedere și ajung la aproape 1000 de lei pentru un parfum de colecție

14 Aug

Magazinul Cazinoului a fost inaugurat, joi seară, având două colecții capsulă, semnate de Eshte și Irina Marinescu. La inaugurarea magazinului au asistat: directorul Cazinoului din Constanța, Anamaria Mișa și creatoarele celor două colecții Ioana Voloacă (Fundația Eshte) și Irina Marinescu.

Prețurile pornesc de la 15 lei pentru o vedere cu Cazinoul și ajung până la 950 de lei pentru un parfum de colecție, semnat de Eshte.

Un tricou pentru copii, imprimat cu emblematica clădire a Constanței, costă 140 de lei, iar cel de adulți ajunge și la 200 de lei.

Un magnet cu Cazinoul din Constanța costă 60 de lei, iar o sacoșă din bumbac, 200 de lei.

