Magazinul Cazinoului din Constanța a fost inaugurat / Prețurile pornesc de la 15 lei pentru o vedere și ajung la aproape 1000 de lei pentru un parfum de colecție

Magazinul Cazinoului a fost inaugurat, joi seară, având două colecții capsulă, semnate de Eshte și Irina Marinescu. La inaugurarea magazinului au asistat: directorul Cazinoului din Constanța, Anamaria Mișa și creatoarele celor două colecții Ioana Voloacă (Fundația Eshte) și Irina Marinescu.

Prețurile pornesc de la 15 lei pentru o vedere cu Cazinoul și ajung până la 950 de lei pentru un parfum de colecție, semnat de Eshte.

Un tricou pentru copii, imprimat cu emblematica clădire a Constanței, costă 140 de lei, iar cel de adulți ajunge și la 200 de lei.

Un magnet cu Cazinoul din Constanța costă 60 de lei, iar o sacoșă din bumbac, 200 de lei.

