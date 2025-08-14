Magazinul Cazinoului din Constanța a fost inaugurat / Prețurile pornesc de la 15 lei pentru o vedere și ajung la aproape 1000 de lei pentru un parfum de colecție
Magazinul Cazinoului a fost inaugurat, joi seară, având două colecții capsulă, semnate de Eshte și Irina Marinescu. La inaugurarea magazinului au asistat: directorul Cazinoului din Constanța, Anamaria Mișa și creatoarele celor două colecții Ioana Voloacă (Fundația Eshte) și Irina Marinescu.
Prețurile pornesc de la 15 lei pentru o vedere cu Cazinoul și ajung până la 950 de lei pentru un parfum de colecție, semnat de Eshte.
Un tricou pentru copii, imprimat cu emblematica clădire a Constanței, costă 140 de lei, iar cel de adulți ajunge și la 200 de lei.
Un magnet cu Cazinoul din Constanța costă 60 de lei, iar o sacoșă din bumbac, 200 de lei.
Citește integral și vezi VIDEO pe Info Sud-Est.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.