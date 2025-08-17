”Greva Poporului” începe în Israel: Proteste, mitinguri și acțiuni simbolice pentru cei 50 de ostatici răpiți de teroriștii Hamas în masacrul din 7 octombrie 2023 / Sunt perturbate transportul, școlile și afacerile

”Greva Poporului” începe în Israel: Proteste, mitinguri și acțiuni simbolice au loc la nivel național pentru cei 50 de ostatici ținuți de teroriștii Hamas de la masacrul din 7 octombrie 2023, transmite ynetnews.com. Sunt perturbate transportul, școlile și afacerile.

Israelienii au lansat duminică o „Greva Poporului” la nivel național pentru a cere eliberarea a 50 de ostatici care sunt ținuți în Gaza de 681 de zile. Greva a paralizat afaceri, a perturbat serviciile de tren și a adunat mii de oameni pe străzi în orașe și localități din întreaga țară.

În Piața Ostaticilor din Tel Aviv, ziua a început cu un drapel israelian masiv care afișa imagini cu captivii și care va rămâne punctul central al demonstrațiilor pe parcursul întregii zile. Greva a fost coordonată în comun de Forumul Familiilor Ostaticilor și Persoanelor Dispărute – care include familii ale celor încă în Gaza, ostatici eliberați și persoane considerate dispărute – și de Consiliul din Octombrie, care reprezintă familiile celor uciși în atacurile din 7 octombrie. Grupurile, de obicei separate, s-au unit într-o rară dovadă de solidaritate.

„Până acum i-au separat pe familiile îndoliate de familiile ostaticilor, ca și cum doliul ar însemna susținerea unui război nesfârșit”, a declarat Vicki Cohen, al cărei fiu, Nimrod, se află în captivitate de aproape doi ani. „Asta arată că nu este adevărat. Familiile îndoliate sunt alături de noi. Și ele vor ca războiul să se termine și ostaticii să se întoarcă”. Ea a cerut guvernului „să propună un plan cuprinzător și să inițieze un acord acum”, adăugând: „Aceasta nu este doar o strigare pentru fiul meu, ci o luptă pentru viitorul Israelului. Tăcerea ucide”.

Yael Adar, mama soldatului ucis și ostaticului Tamir, a numit greva „o strigare națională critică.” Ea a spus: „De 22 de luni trăim într-o anxietate constantă și incertitudine totală. Ostaticii plătesc cu viața lor, iar familiile se destramă.” A avertizat că inacțiunea ar putea lăsa țara „să funcționeze ca o națiune din lumea a treia”.

Desfășurarea poliției și perturbări

Mii de polițiști și jandarmi de frontieră au fost desfășurați la nivel național pentru a gestiona protestele și a menține ordinea publică. O declarație a poliției a subliniat că „libertatea de protest nu înseamnă libertatea de a da foc, de a bloca autostrăzi majore sau de a afecta libertatea de mișcare”.

Căile Ferate Israeliene au raportat perturbări ale serviciilor din cauza avariilor la cablurile electrificate în apropiere de joncțiunea Ganot și între Hadera și Netanya, cu reparații estimate să dureze câteva zile. Linia Beersheba–Nahariya va opera doar până la Netanya, în timp ce linia Modi’in–Nahariya – cu opriri la aeroportul Ben-Gurion, Caesarea, Hadera și Netanya – va funcționa normal.

Alte orașe și regiuni: Demonstrații, marșuri și evenimente culturale au loc în Ierusalim, Haifa, Karmiel, Eilat, Har Shekhaniya, Ashdod și alte localități. În comunitățile din sud, de la granița cu Gaza, consiliile Sha’ar HaNegev și Eshkol organizează convoaie de tractoare de-a lungul drumului 232, așa-numitul „Drum al Sângelui”, evidențiind locurile afectate de atacurile din 7 octombrie.

Acțiuni cheie la nivel național

Panglici galbene și afișaje vizuale simbolice împodobesc spațiile publice. Marșuri au loc în fața caselor membrilor coaliției Knesset. O inițiativă națională „Israel Sună Sirenele” la ora 16:00 va vedea șoferii claxonând în semn de solidaritate.

Impactul asupra transportului și educației

Școlile, universitățile și sistemele de transport public se confruntă cu perturbări din cauza participării la grevă sau a efectelor acesteia. Instituții precum Universitatea Ebraică, Technion și Universitatea Deschisă încurajează studenții și personalul să participe la proteste.

Pe lângă Tel Aviv, mitinguri paralele, marșuri și acțiuni – inclusiv convoaie de tractoare și gesturi simbolice – sunt în curs de desfășurare în întreaga țară, de la centre urbane la comunitățile de lângă Gaza, reflectând frustrarea larg răspândită și un apel la acțiune guvernamentală urgentă pentru a asigura eliberarea ostaticilor.