Teroriștii baricadați în Rafah nu se vor preda, anunță Hamas

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

„Dușmanul trebuie să știe că noțiunea de predare și de a te preda nu există în dicționarul Brigăzilor Al-Qassam”, au transmis teroriștii Hamas care anunță astfel că cei baricadați în Rafah nu se vor preda, transmite Jerusalem Post.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Teroriștii Hamas baricadați în zona Rafah, aflată sub control israelian în Gaza, nu se vor preda Israelului, a transmis duminică aripa armată a grupării, îndemnând mediatorii să găsească o soluție la criza care amenință încetarea focului, în vigoare de o lună.

Surse apropiate negocierilor au declarat joi pentru Reuters că teroriștii ar putea preda armele în schimbul trecerii în alte zone ale enclavei, potrivit unei propuneri menite să rezolve impasul.

Mediatorii egipteni au propus ca, în schimbul unui pasaj sigur, teroriștii rămași în Rafah să predea armele Egiptului și să ofere detalii despre tunelurile de acolo, pentru a putea fi distruse, a spus una dintre surse, un oficial de securitate egiptean.

Declarația de duminică a Brigăzilor Al-Qassam a considerat Israelul responsabil pentru confruntările cu teroriștii, despre care gruparea a spus că „se apără”.

„Dușmanul trebuie să știe că noțiunea de predare și de a te preda nu există în dicționarul Brigăzilor Al-Qassam”, a afirmat gruparea.

Dezarmarea Hamas ca parte a unui acord pentru Gaza

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat joi că propunerea privind aproximativ 200 de teroriști ar fi un test pentru un proces mai amplu de dezarmare a forțelor Hamas din toată Gaza.

Brigăzile Al-Qassam nu au comentat direct discuțiile continue cu privire la teroriștii din Rafah, dar au sugerat că situația ar putea afecta încetarea focului.

„Punem mediatorii în fața responsabilităților lor și ei trebuie să găsească o soluție pentru a asigura continuitatea încetării focului și pentru a împiedica dușmanul să folosească pretexte fragile pentru a o încălca și a exploata situația pentru a viza civili nevinovați în Gaza”, a spus gruparea.

De la intrarea în vigoare a încetării focului, intermediată de SUA, pe 10 octombrie, zona Rafah a fost scena a cel puțin două atacuri asupra forțelor israeliene, atacuri pe care Israelul le atribuie Hamas. Gruparea a negat responsabilitatea.

Rafah a fost scena celor mai grave violențe de la instaurarea încetării focului, trei soldați israelieni fiind uciși, ceea ce a determinat represalii israeliene în urma cărora au murit zeci de palestinieni.

Israel se așteaptă ca Hamas să predea rămășițele lui Hadar Goldin

Separat, Brigăzile Al-Qassam au spus că vor preda trupul soldatului decedat Hadar Goldin în Gaza, duminică la ora 14:00. De la încetarea focului, Hamas a predat corpurile a 23 dintre cei 28 de ostatici decedați. Hamas a afirmat că devastarea din Gaza îngreunează găsirea corpurilor. Israelul acuză Hamas că tergiversează.

Israelul a returnat către Gaza trupurile a 300 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătății, controlat de Hamas.

Autoritățile sanitare locale au spus duminică că un bărbat a fost ucis într-un atac aerian israelian în Bani Suhaila, la est de Khan Yunis, în sudul enclavei. Armata israeliană nu a comentat imediat.