Max Verstappen și-a pierdut speranțele pentru titlul mondial după calificările de pe Interlagos: „Cu genul acesta de performanțe, sincer, mai bine uităm de titlu”
Max Verstappen și-a luat gândul de la titlul mondial de Formula 1 după ce pilotul Red Bull a avut o cursă cel mult modestă în calificările Marelui Premiu al Braziliei, mai exact locul 16, eliminat încă din Q1.
Campionul mondial en-titre, aflat pe locul trei în clasamentul general al piloților, în spatele adversarilor de la McLaren Oscar Piastri și Lando Norris, a câștiga câteva puncte în cursa de sprint (victorios Norris) după ce a terminat pe locul patru.
„Pot să uit de asta”, a spus Verstappen, acum la 39 de puncte în spatele britanicului, când a fost întrebat sâmbătă ce mai crede despre lupta pentru campionat, citat de Reuters. Norris s-a calificat în pole position pentru cursa principală, iar Piastri pe locul patru.
Întrebat dacă vorbește serios, pilotul olandez a răspuns: „Da, cu siguranță. De acolo de unde plecăm, nu are cum să meargă. Și cu genul acesta de performanțe, sincer, mai bine uităm de titlu.”
Înainte de Brazilia, Verstappen spusese că are nevoie de perfecțiune și de puțin noroc pentru a mai spera la trofeu, cu patru curse și un sprint rămase din sezon. În schimb, la Interlagos s-a confruntat cu o lipsă severă de aderență, iar schimbările aduse mașinii nu au funcționat.
„Nu a fost deloc bine. Se pare că nu înțelegem de ce se întâmplă asta. E clar că ceva nu merge, dar momentan nu știm cum să rezolvăm”, a spus el.
Pentru Sky Sports, Verstappen a adăugat: „A fost pur și simplu rău. N-am putut forța deloc. Mașina era peste tot, aluneca foarte mult.”
La 28 de ani, Verstappen câștigase Marele Premiu al Braziliei anul trecut, plecând de pe locul 17, într-una dintre cele mai mari reveniri din cariera sa, însă de data aceasta nu crede că poate repeta performanța. „Circumstanțele sunt diferite”, a explicat el.
Colegul său japonez, Yuki Tsunoda, a avut o zi și mai dificilă, terminând pe locul 19, singurul pilot în urma sa fiind Gabriel Bortoleto (Sauber), care nu a mai luat startul după ce s-a accidentat în cursa sprint.
Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet
Vineri, 7 noiembrie
- Antrenament 1 / Lando Norris – cel mai rapid
- Calificări Sprint: / Lando Norris, pole position
Sâmbătă, 8 noiembrie
- Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Lando Norris
- Calificări: 20:00 – 21:00 / Lando Norris
Duminică, 8 noiembrie
- Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play
Circuitul de la Interlagos
- Primul Grand Prix: 1973
- Lungime circuit: 4,309 km
- Numărul de tururi: 71
- Distanță totală: 305,939 km
- Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540
Ce a fost în 2024
- Pole position: Lando Norris (McLaren)
- Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67
- Locul 1: Max Verstappen (RedBull)
- Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)
- Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)
Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez
- Lando Norris (McLaren) 365 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) 356
- Max Verstappen (RedBull) 326
- George Russell (Mercedes) 264
- Charles Leclerc (Ferrari) 210
- Lewis Hamilton (Ferrari) 148
- Kimi Antonelli (Mercedes) 104
- Alexander Albon (Williams) 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
- Fernando Alonso (Aston Martin) 40
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
- Carlos Sainz (Williams) 38
- Oliver Bearman (Haas) 32
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Liam Lawson (Racing Bulls) 30
- Esteban Ocon (Haas) 30
- Yuki Tsunoda (RedBull) 28
- Pierre Gasly (Alpine) 21
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
- McLaren 713 puncte / campioană
- Ferrari 356
- Mercedes 355
- RedBull 346
- Williams 111
- Racing Bulls 72
- Aston Martin 69
- Haas 62
- Kick Sauber 60
- Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie –Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie –Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) –Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
