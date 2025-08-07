ANALIZĂ Cum ar putea o criză politică în Texas să decidă viitorul Americii și al lui Trump

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O confruntare politică între republicanii și democrații din statul Texas, având în centru redistribuirea electorală din The Lone Star State, ar putea influența echilibrul de putere din Congresul Statelor Unite, cu consecințe directe asupra viitorului Americii și al președintelui Donald Trump. Disputa vine cu un an înainte de scrutinul intermediar din noiembrie 2026, când agenda America First a liderului republican de la Casa Albă va trece primul mare test în fața alegătorilor americani.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Autoexilați

Peste 50 de membri democrați ai Camerei Reprezentanților din Texas au părăsit statul “roșu” (republican) duminică, în semn de protest, mutându-se în state “albastre” (democrate), într-o încercare dramatică de a împiedica atingerea cvorumului necesar pentru adoptarea unei noi hărți electorale – un plan de redistribuire a circumscrpțiilor electorale dezvăluit săptămâna trecută de majoritatea republicană din Texas și susținut de președintele Donald Trump, care ar putea remodela mai multe districte congresionale în favoarea republicanilor.

Planul, susținut de guvernatorul republican Greg Abbott și conceput cu implicarea Administrației Trump, urmărește transferul a cinci mandate din Texas către republicani – o mișcare ce ar putea întări majoritatea fragilă a conservatorilor în Camera Reprezentanților de la Washington, înaintea alegerilor intermediare din 2026.

Pentru ca un vot să poată avea loc, două treimi dintre cei 150 de membri ai legislativului texan trebuie să fie prezenți. 51 de legiuitori democrați au plecat din Texas, majoritatea în Illinois și New York, refuzând astfel republicanilor cvorumul necesar și ieșind din jurisdicția autorităților locale.

Democrații autoexilați au anunțat că intenționează să rămână plecați timp de două săptămâni, până la încheierea sesiunii legislative speciale, convocată de guvernatorul Abbott. Republicanul a amenințat că va încerca să îi înlăture din funcție pe congresmenii democrați care refuză să se întoarcă în Texas pentru vot.

Fiecare dintre cei 51 de legiuitor absenți riscă o amendă de 500 de dolari pentru fiecare zi în care lipsesc, iar procurorul general al statului, republicanul Ken Paxton, a amenințat chiar că îi va aresta.

Paxton a scris pe platforma X că statul ar trebui “să folosească toate mijloacele disponibile pentru a-i vâna pe cei care cred că sunt deasupra legii.”

“Democrații din Camera texană care fug ca niște lași trebuie găsiți, arestați și aduși imediat înapoi la Capitoliu,” a adăugat el. La rândul său, senatorul republican John Cornyn a cerut FBI-ului să sprijine agențiile de aplicare a legii din Texas în găsirea sau arestarea legislatorilor democrați care au părăsit statul.

Într-o declarație oficială, democrații din Texas și-au apărat însă decizia. “Nu fugim de responsabilitățile noastre,” a spus Gene Wu, congresman texan și lider al caucusului democrat. “Fugim de un sistem trucat care refuză să asculte vocea oamenilor pe care îi reprezentăm.”

“Să încerce,” a replicat caucusul democrat la amenințarea republicanilor că vor fi amendați cu 500 de dolari pe zi fiecare, evocând sloganul texan din vremea revoluției.

Reprezentanta Vikki Goodwin a scris pe rețeaua X că este “dispusă să riște arestarea, excluderea din funcție sau o amendă de 500 de dolari pe zi” și a declarat că acțiunea sa este un act de rezistență față de agenda lui Trump.

Guvernatorii democrați din New York, California și Illinois au oferit sprijin și protecție politică legislatorilor texani fugiți. Kathy Hochul, guvernatoarea din New York, a apărut alături de aceștia și a descris planul republican drept “un jaf electoral la drumul mare.”

“Dacă republicanii sunt dispuși să schimbe regulile pentru avantaj propriu, nu ne lasă altă opțiune. Trebuie să ripostăm,” a spus Hochul. “Trebuie să lupți cu foc împotriva focului.”

Democrații au primit și sprijinul colegilor din partid la nivel național. Liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a spus că grupul dă dovadă de “curaj, convingere și caracter.” El s-a deplasat la Austin săptămâna trecută pentru a-și arăta sprijinul, în timp ce președintele Comitetului Național Democrat, Ken Martin, a acuzat Partidul Republican că încearcă să manipuleze sistemul “pentru că știu că sunt pe cale să piardă majoritatea în Cameră anul viitor.”

Totuși, așa cum au notat comentatorii, democrații din alte state au puține opțiuni de răspuns.

De obicei, statele redesenează hărțile electorale o dată la 10 ani, în funcție de schimbările demografice înregistrate la recensământul național. Procesul prin care limitele geografice ale circumscripțiilor electorale sunt trasate în mod intenționat pentru a favoriza un anumit partid politic sau grup de interese este cunoscut sub numele de gerrymandering. Termenul vine din anul 1812, când guvernatorul statului Massachusetts, Elbridge Gerry, a aprobat o hartă electorală în care una dintre circumscripții avea o formă bizară, ce semăna cu o salamandră – de aici cuvântul gerrymander. Fenomenul este echivalent, spun mulți, cu manipularea electorală.

Ultimul recensământ în SUA s-a desfășurat în 2020, iar cea mai recentă redesenare regulată a avut loc în 2021. Republicanii din Texas au propus acum o nouă hartă la mijloc de ciclu, la insistențele lui Trump, pentru a crește șansele de a câștiga mai multe locuri în alegerile din 2026. Redesenarea hărților la jumătatea deceniului este o practică rară, dar nu neobișnuită.

BBC a notat că este pentru a treia oară în ultimii ani când democrații fug din Texas pentru a împiedica cvorumul necesar republicanilor. În 2021, congresmenii democrați au plecat la Washington, într-o tentativă de a bloca adoptarea noilor reguli electorale. După 38 de zile, s-au întors, iar republicanii au adoptat legea.

Democrații din Texas au fugit și în Oklahoma în 2003 pentru a opri o redesenare electorală, care a fost până la urmă adoptată de republicani.

Motive de supărare

Republicanii din Texas dețin în prezent 25 din cele 38 de locuri în Congres pentru acest stat. Ei speră ca noile hărți să le aducă 30 de locuri – toate în circumscripții în care Trump a câștigat în noiembrie anul trecut cu cel puțin 10 puncte procentuale. Trump a câștigat alegerile din Texas din 2024 cu 56%.

Înaintea alegerilor parțiale de anul viitor, redesenarea electorală din Texas ar putea consolida majoritatea fragilă a republicanilor în Camera Reprezentanților, camera inferioară a Congresului de la Washington. În prezent, Partidul Republican deține 219 din cele 435 de locuri în Cameră, iar democrații au 212 de mandate. Există patru locuri vacante care vor fi completate în acest an prin alegeri speciale – cel mai probabil trei de către democrați și unul de către un republican.

Legiuitorii din Camera Reprezentanților de la Washington sunt aleși la fiecare doi ani. Ei reprezintă circumscripții cu granițe stabilite prin procese definite de guvernele statelor.

Cine trasează aceste granițe – și cum – poate influența în mod semnificativ înclinarea ideologică a unei circumscripții și probabilitatea ca aceasta să aleagă un democrat sau un republican.

Noua hartă din Texas ar remodela mai multe districte dominate de democrați în zone metropolitane importante (Dallas, Houston, Austin, San Antonio), dar și în Valea Rio Grande – un fief democrat istoric, dar care a început recent să încline spre republicani. Scopul este de a introduce alegători conservatori în aceste districte și de a le întoarce în favoarea Partidului Republican.

“S-ar putea să mai obținem alte 3, 4 sau 5 locuri și în alte state. Texasul va fi cel mai mare câștig,” a spus Trump în iulie. “Prin simpla redesenare a hărții, câștigăm cinci locuri.”

Guvernatorul Abbott a apărat această măsură, invocând o decizie recentă a Curții de Apel a SUA, care a contestat protecția districtelor “coaliție” în baza Legii Drepturilor Electorale – adică acele districte formate prin combinarea mai multor grupuri minoritare. Abbott susține că această hotărâre impune redesenarea districtelor pentru a respecta noile standarde legale.

Astfel, noua hartă electorală propusă în Texas ar include o redesenare a Văii Rio Grande și ar combina două circumscripții din capitala statului, Austin, aflate în prezent în mâinile democraților.

În nordul Texasului, harta ar extinde o circumscripție deținută de democrata Julie Johnson pentru a include zone rurale dominate de republicani. De asemenea, noul plan ar redesena patru circumscripții din zona Houston, inclusiv una deținută de congresmanul democrat Al Green.

Deși această regiune de graniță, cu o populație majoritar hispanică, a fost istoric covârșitor democrată, Trump a făcut progrese mari aici în ultimele două alegeri. Totuși, la nivel local, democrații dețin în continuare majoritatea funcțiilor și păstrează o infrastructură politică puternică.

Congresmanul republican texan Todd Hunter, cel care a susținut proiectul de redesenare, a numit harta “un plan bun pentru Texas.”

Acuzați de ipocrizie

Reacția democraților din Texas, care au părăsit statul și s-au refugiat în state roșii, a provocat acuzații de ipocrizie.

În state unde ei controlează procesul de redesenare electorală, precum Illinois, New Mexico și Nevada, și democrații au recurs la trucuri politice similare republicanilor.

De exemplu, cea mai recentă hartă electorală din Illinois a primit nota F de la Princeton Gerrymandering Project, fiind considerată extrem de nedreaptă politic. Democrații din Illinois controlează 14 din cele 17 locuri în Cameră, deși fosta vicepreședintă Kamala Harris a câștigat statul cu doar 54%. Harta adoptată de democrații din stat a fost criticată intens, inclusiv de voci liberale influente.

În alte state conduse de democrați, cum ar fi New York, California, Colorado și Washington, redesenarea electorală este gestionată de comisii independente, nepartizane, nu de congresele statale, iar rezultatul este adesea influențat de partidul aflat la putere, în avantajul său politic.

În Carolina de Nord, de exemplu, granițele trasate de republicani le-au adus 10 din cele 14 locuri în Camera Reprezentanților, deși Trump câștigase statul la limită.

Pe de altă parte, presați de ofensiva republicanilor din Texas, liderii din state controlate de democrați cer o reacție, care ar putea declanșa “o cursă a înarmării” în materie de redesenare electorală la nivel național, spun analiștii.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, de exemplu, le-a cerut legiuitorilor din statul său – unde democrații controlează 43 din cele 52 de locuri – să caute modalități de a-și crește avantajul. Guvernatorii Kathy Hochul din New York și JB Pritzker din Illinois au lansat apeluri similare. “Toate cărțile sunt pe masă,” a scris Pritzker pe rețelele sociale. “Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a lupta – nu putem sta pe margine și să ne plângem când avem mijloace să oprim asta.”

Democrații progresiști – frustrați de lipsa de reacție a liderilor naționali ai partidului în fața politicilor Administrației Trump – ar putea sprijini această strategie agresivă. State precum California și New York au legi care impun ca granițele electorale să fie trasate de comisii bipartizane, pentru a crea circumscripții echitabile și compacte.

Aceste eforturi au fost menite să elimine factorul politic din procesul de redesenare, dar acum unii democrați consideră că s-au autosabotat, oferind republicanilor un avantaj în lupta pentru majoritatea în Camera Reprezentanților de la Washington.

“M-am săturat să duc această luptă cu o mână legată la spate,” a spus Hochul. “Cu tot respectul pentru organizațiile care susțin buna guvernare, politica e un proces politic.”

Ea a adăugat că “terenul de joc” s-a schimbat dramatic în al doilea mandat al lui Trump, iar democrații trebuie să se adapteze.

Consecințe majore

Analiștii de peste ocean cred că nu ar fi nevoie de o schimbare semnificativă a contextului politic pentru ca democrații să recâștige controlul Camerei Reprezentanților la alegerile de anul viitor. Iar partidul care controlează camera inferioară a Congresului federal deține puteri mult mai mari decât simpla stabilire a agendei legislative pentru următorii doi ani.

Liderii Camerei pot lansa investigații extinse asupra acțiunilor prezidențiale – așa cum au făcut democrații în a doua parte a primului mandat al lui Trump și republicanii în ultimii doi ani ai lui Biden. De asemenea, pot bloca politici și provoca blocaje guvernamentale. Pot chiar vota pentru punerea sub acuzare a unui președinte, cum au făcut democrații cu Trump în decembrie 2019 și cum au luat în calcul republicanii în timpul mandatului lui Biden.

Comentatorii americani cred că liderul de la Casa Albă pare concentrat pe luarea unor măsuri care să-i sporească șansele de a evita o soartă similară în al doilea său mandat și a încurajat legiuitorii texani să traseze noi hărți electorale care ar putea crește șansele republicanilor de a câștiga mai multe locuri în Cameră.

“Această bătălie cu miză mare poate părea bizară și confuză – dar este una care s-ar putea extinde și în alte state înaintea alegerilor intermediare naționale de anul viitor. În esență, este o luptă dură pentru puterea politică: cine o poate exercita mai eficient și cine o poate păstra,” a scris BBC.

Pe de altă parte, comentatorii au remarcat că republicanii privesc deja dincolo de Texas în căutare de noi locuri unde ar putea redesena hărțile electorale. Vicepreședintele JD Vance ar putea vizita Indiana în această săptămână pentru a susține noi delimitări în acel stat. De asemena, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a declarat recent că și statul său ar putea demara un proces similar. Iar Administrația Trump face presiuni și în alte state, precum Missouri și Ohio, pentru acțiuni similare.

Chiar dacă aceste mișcări au o motivație politică clară, toate sunt considerate legale în cadrul Constituției SUA – cel puțin așa cum a fost ea interpretată de o majoritate restrânsă a Curții Supreme într-o decizie istorică din 2019.

Procesul de gerrymandering, extrem de partizan, are o tradiție îndelungată în politica americană. De multe ori, el creează circumscripții cu forme bizare, întinse pe zeci de kilometri, menite să includă sau să excludă alegători în funcție de afilierea politică, cu scopul de a oferi un avantaj clar unui partid.

Multe voci spun că procesul subminează democrația deoarece un partid politic desenează harta electorală astfel încât să câștige cât mai multe locuri, chiar dacă are mai puține voturi în total. Prin manipularea granițelor circumscripțiilor, formațiunea își maximizează șansele de a obține mandate în congresul statal sau cel federal.

Mișcarea republicanilor din Texas nu este fără precedent. Așa cum am menționat anterior, liderii republicani din stat au redesenat hărțile electorale în 2003 pentru a-și spori avantajul.

Democrații texani au reacționat similar atunci – părăsind statul pentru a amâna procesul legislativ. Hărțile au fost în cele din urmă adoptate după ce un număr suficient de democrați s-au întors, iar Partidul Republican a câștigat Camera Reprezentanților în 2004.

Totuși, există un risc și pentru partidul care trasează hărțile. Deși scopul este maximizarea numărului de locuri “sigure,” într-un an electoral în care cealaltă tabără are un rezultat peste așteptări, chiar și circumscripțiile sigure se pot pierde.

Texasul – și alte state aflate în proces de redesenare – ar putea crea o hartă electorală care să nu reziste unui val politic surprinzător, ducând la pierderi care ar fi putut fi evitate.

Concluzia. Republicanii au apărat planul redesenării electorale din Texas ca fiind o ajustare legală în mijlocul ciclului electoral, care reflectă creșterea populației și tendințele politice. Însă democrații și organizațiile pentru drepturile civile l-au descris ca pe un caz agresiv de trasare partizană a circumscripțiilor, menit să consolideze dominația unui singur partid și să diminueze puterea de vot a minorităților, în special comunitățile de culoare și latino, care au fost istoric subreprezentate. De asemenea, ei susțin că redesenarea circumscripțiilor în mijlocul deceniului este fără precedent și subminează normele îndelung stabilite menite să prevină manipularea partizană.

Ce se va întâmpla însă dacă Texasul adoptă noua lege? Orice nouă hartă va fi, aproape sigur, atacată în instanță. Însă ea ar putea fi totuși folosită în alegerile intermediare din 2026, cu efecte majore la nivel național, inclusiv asupra echilibrului de putere în Congres. Democrații par să mizeze pe valuri de procese și litigii pentru a amâna punerea în aplicare a noilor hărți până după alegerile de anul viitor.

Miza este, așadar, semnificativă. Într-o competiție strânsă, fiecare loc și fiecare vot contează. Iar dacă alegerile intermediare de anul viitor continuă tendința recentă de pe scena politică americană de confruntări extrem de echilibrate, ceea ce se întâmplă în legislaturile statale în lunile următoare – inclusiv prin fenomenul de gerrymandering care face ca alegerile să nu mai reflecte corect voința alegătorilor – ar putea avea consecințe politice dramatice la Washington și, implicit, în întreaga Americă.

Nu în ultimul rând, agenda America First a lui Trump, dar și viitorul său politic, ar putea fi influențate masiv de felul în care va arăta Congresul după scrutinul din noiembrie 2026.

Surse: NBC News, TIME, BBC, FoxNews, state.gov