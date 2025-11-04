G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Marius Copil a anunțat retragerea din tenis

Marius Copil-atp-tenis-retragere-grand slam-romania
Foto: Marius Copil / Facebook

Marius Copil a anunțat retragerea din tenis

Sportz4 Noi • 33 vizualizări 0 comentarii

Marius Copil a pus capăt carierei de jucător profesionist de tenis, anunțul venind marți într-o postare pe rețelele sociale. În vârstă de 35 de ani, Copil a fost cel mai sus în ierarhia ATP pe locul 56, în ianuarie 2019.

Marius Copil s-a născut pe 17 octombrie 1990, la Arad.

A câștigat de-a lungul carierei $2.738.400, iar cel mai sus a fost pe locul 56 în ierarhia ATP.

Cel mai bun rezultat la Grand Slamuri a fost reprezentat de prezența în turul al doilea la Australian Open (2015, 2019) și US Open (2019). La Roland Garros și Wimbledon nu a trecut vreodată de runda inaugurală.

La dublu masculin, cel mai bun rezultat la turneele majore a fost prezența în turul al treilea de la Roland Garros, la ediția din 2019.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Marius Copil (@marius_copil)

Super punct câștigat de Marius Copil contra lui Roger Federer, în finala de la Basel din 2018

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.