Marius Copil a anunțat retragerea din tenis
Marius Copil a pus capăt carierei de jucător profesionist de tenis, anunțul venind marți într-o postare pe rețelele sociale. În vârstă de 35 de ani, Copil a fost cel mai sus în ierarhia ATP pe locul 56, în ianuarie 2019.
Marius Copil s-a născut pe 17 octombrie 1990, la Arad.
A câștigat de-a lungul carierei $2.738.400, iar cel mai sus a fost pe locul 56 în ierarhia ATP.
Cel mai bun rezultat la Grand Slamuri a fost reprezentat de prezența în turul al doilea la Australian Open (2015, 2019) și US Open (2019). La Roland Garros și Wimbledon nu a trecut vreodată de runda inaugurală.
La dublu masculin, cel mai bun rezultat la turneele majore a fost prezența în turul al treilea de la Roland Garros, la ediția din 2019.
Super punct câștigat de Marius Copil contra lui Roger Federer, în finala de la Basel din 2018
