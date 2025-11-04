Marius Copil a anunțat retragerea din tenis

Marius Copil a pus capăt carierei de jucător profesionist de tenis, anunțul venind marți într-o postare pe rețelele sociale. În vârstă de 35 de ani, Copil a fost cel mai sus în ierarhia ATP pe locul 56, în ianuarie 2019.

Marius Copil s-a născut pe 17 octombrie 1990, la Arad.

A câștigat de-a lungul carierei $2.738.400, iar cel mai sus a fost pe locul 56 în ierarhia ATP.

Cel mai bun rezultat la Grand Slamuri a fost reprezentat de prezența în turul al doilea la Australian Open (2015, 2019) și US Open (2019). La Roland Garros și Wimbledon nu a trecut vreodată de runda inaugurală.

La dublu masculin, cel mai bun rezultat la turneele majore a fost prezența în turul al treilea de la Roland Garros, la ediția din 2019.

View this post on Instagram A post shared by Marius Copil (@marius_copil)

Super punct câștigat de Marius Copil contra lui Roger Federer, în finala de la Basel din 2018