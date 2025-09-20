Raluca Turcan, fost ministru al Culturii: Prin plata despăgubirii de aproape 6 milioane de euro, partea olandeză își asumă responsabilitatea privind neidentificarea hoților în jaful de la muzeul din Drents / Ancheta trebuie să continue într-un ritm susținut până la recuperarea bunurilor

Fostul ministru al Culturii, Raluca Turcan, a declarat, sâmbătă, pentru G4Media, că, prin plata despăgubirii de aproape 6 milioane de euro, partea olandeză își asumă responsabilitatea privind neidentificarea hoților în jaful de la muzeul din Drents. Raluca Turcan a subliniat că ancheta trebuie să continue într-un ritm susținut până la recuperarea bunurilor.

„Prin plata celor aproape 6 milioane de euro pentru asigurare, partea olandeză își asumă responsabilitatea privind neidentificarea hoților în jaful de la muzeul din Drents. A fost un eveniment tragic, nimeni nu poate anticipa când și unde se comite un jaf, mai ales într-un stat european serios, și trebuie menționat că, dacă Muzeul Național de Istorie și autoritățile statului nu ar fi făcut totul ca la carte, despăgubirea nu ar fi fost plătită”, a declarat fostul ministru al Culturii.

Raluca Turcan a precizat că politizarea furtului a avut și are rațiuni de campanie electorală și nu ajută ancheta.

„Sper că plata acestor aproape 6 milioane de euro va mobiliza și mai mult autoritățile olandeze să identifice cât mai rapid locația artefactelor, care pentru noi, ca români, au o valoare inestimabilă. Ancheta trebuie să continue într-un ritm susținut până la recuperarea bunurilor furate”, a subliniat Turcan.

Context: Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda. Detalii aici.

Patru opere de artă românești de mare valoare au fost furate în timpul jafului din 25 ianuarie 2025. Obiectele furate făceau parte dintr-o expoziție intitulată „Dacia – Rijk van goud en zilver”. Cazul implică faimosul coif de aur de la Cotofenesti și trei brățări de aur. Trei bărbați din Heerhugowaard sunt principalii suspecți și se află în arest.

Parchetul olandez spune că un bărbat de 26 de ani din Heerhugowaard este singurul co-suspect care va fi urmărit penal. El este suspectat de furtul plăcuțelor de înmatriculare și este chemat la o audiere cu ușile închise.

Principalii suspecți au fost acuzați de furt și vandalizarea muzeului prin detonarea unei bombe cu artificii, un flashbanger Ti-Rex, la intrarea pentru mărfuri din spatele muzeului. Jan B., în vârstă de 20 de ani, și Bernhard Z., în vârstă de 35 de ani, sunt, de asemenea, suspectați de furtul mașinii cu care au fugit, care a ars ulterior.

Această mașină a plecat de la muzeu după furt și a fost găsită ulterior arsă sub un viaduct lângă Rolde. B. a declarat că Douglas Chesley W., în vârstă de 36 de ani, a fost creierul din spatele jafului.

Toți cei trei suspecți își exercită dreptul de a păstra tăcerea.