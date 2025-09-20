G4Media.ro
România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, ce reprezintă despăgubirea…

Coiful de Aur de la Coțofenești
Replică a Coifului de Aur de la Coțofenești, expusă la Muzeul Unirii din Alba Iulia. A fost purtată de Amza Pellea în filmul Dacii (sursa foto: G4Media)

România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, ce reprezintă despăgubirea de asigurare pentru coiful de la Coțofenești și cele trei brățări dacice furate în ianuarie 2025 din muzeul Drents din Olanda

Ministerul Culturii a anunţat, sâmbătă, că România a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda, transmite News.ro.

„Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) a confirmat că suma integrală aferentă poliţei de asigurare, respectiv 5.700.000 de euro, a fost virată de către asigurător, potrivit contractului încheiat între părţi. Aceasta reprezintă valoarea de asigurare a celor patru artefacte sustrase: trei brăţări şi Coiful dacic de la Coţofeneşti. Ultima tranşă, în valoare de 855.000 euro, reprezentând 15% din valoarea totală, a fost virată în data de 12 septembrie, plata precedentă în valoare de 4.845.000 euro, reprezentând 85% din valoarea totală, fiind făcută în data de 25 august”, se arată într-un comunicat al Ministerului Culturii, transmis, sâmbătă, Agerpres.

În conformitate cu reglementările legale, conform comunicării primite din partea Ministerului de Finanţe, MNIR – care, la acest moment, a încasat integral asigurarea, va vira suma către bugetul de stat. La restituirea obiectelor asigurate, asigurătorul va solicita contravaloarea asigurării de la muzeu care, la rândul său, va solicita banii de la bugetul de stat.

Ministerul Culturii precizează că, pentru a asigura permanenta monitorizare a situaţiei şi corecta informare a opiniei publice, la nivelul ministerului şi MNIR va fi îmbunătăţită funcţionarea grupului de lucru prin adaptarea componenţei sale la situaţia actuală.

Ministrul Culturii, Andras Demeter, al treilea ministru la conducerea ministerului de la momentul scoaterii tezaurului din ţară, a solicitat propuneri de modificare a procedurilor privind expunerea temporară a obiectelor de patrimoniu din România, pentru a reduce riscul repetării unor asemenea evenimente extrem de grave, ce afectează dramatic patrimoniul naţional, se mai arată în comunicat.

