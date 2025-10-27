Amazon va investi 1,4 miliarde de euro în operaţiunile sale din Olanda
Gigantul american al vânzărilor online Amazon a anunţat luni că intenţionează să investească 1,4 miliarde de euro (1,63 miliarde de dolari) în operaţiunile sale din Ţările de Jos, în următorii trei ani, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.
Este vorba de cea mai mare investiţie făcută de Amazon în cea de-a cincea economie a zonei euro, de când grupul american şi-a lansat activităţile acolo, în 2020.
Amazon are aproximativ 1.000 de angajaţi în Ţările de Jos, unde vânzările sale online sunt inferioare celor ale liderului de piaţă Bol.com, o filială a retailerului Ahold Delhaize.
„Ţările de Jos sunt o piaţă importantă în creştere pentru noi. Aceste investiţii ne vor permite să ne servim mai bine clienţii şi să ne îmbunătăţim serviciile”, a declarat Eva Faict, directoarea Amazon pentru Belgia şi Ţările de Jos.
Într-un interviu pentru cotidianul financiar olandez FD, Eva Faict a spus că investiţiile sunt, parţial, orientate către dezvoltarea inteligenţei artificiale pentru antreprenorii care îşi vând produsele pe platforma Amazon.
La începutul acestei luni, aceeaşi Eva Faict a anunţat o investiţie de 1,16 miliarde de dolari în operaţiunile Amazon din Belgia.
La nivel global, Amazon are 1,5 milioane de angajaţi.
