Schimbări importante în clasamentele din F1 după etapa din Azerbaijan: Lupta la titlu se complică

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Oscar Piastri este marele perdant al weekendului de cursă din Azerbaijan, pilotul australian abandonând în primul tur. Lando Norris nu a putut profita atât cât și-ar fi dorit de pe urma accidentului coechipierului său de la McLaren, în timp ce Max Verstappen (campion la Baku) începe să se apropie amenințător de primele două locuri din Formula 1.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Verstappen se apropie de Piastri și Norris în ierarhia piloților din F1

Înainte de etapa de la Baku, Piastri avea 31 de puncte avans în fruntea ierarhiei din Formula 1 față de Norris.

Australianul a plecat fără puncte din Azerbaijan, în timp ce Lando a câștigat 6. De la 31, acum ecartul dintre cei doi s-a redus la 25 de puncte. Mai sunt șapte Mari Premii de disputat până la finalul sezonului.

Învingător la Baku, Verstappen se apropie de primele două locuri ale ierarhiei piloților din Formula 1. Max era înainte de etapa din Azerbaijan la 94 de puncte de Piastri și la 63 de Norris.

Acum, Verstappen se găsește la 69 de primul loc al lui Oscar și la 44 de puncte de Lando.

De asemenea, după Grand Prix-ul din Azerbaijan o modificare importantă s-a produs și în ierarhia constructorilor: Ferrari a cedat locul al doilea în favoarea celor de la Mercedes.

Scuderia avea 20 de puncte peste Mercedes, iar acum echipa lui Toto Wolff a urcat pe doi, cu un avans de patru puncte față de rivalii de la Maranello.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1