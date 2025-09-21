VIDEO Abandon de marcă la Baku: Oscar Piastri, liderul din F1, accident spectaculos în primul tur
Oscar Piastri a avut parte de o cursă foarte scurtă la Baku, liderul ierarhiei mondiale din Formula 1 abandonând după doar câteva viraje contând pentru Marele Premiu din Azerbaidjan.
Pilotul celor de la McLaren nu a mai putut redresa monopostul MCL-39 în cel de-al patrulea viraj, iar accidentul l-a scos pe australian din lupta pentru punctele de la Baku.
Rămâne de văzut dacă coechipierul Lando Norris va reuși să micșoreze distanța de la vârful ierarhiei din Formula 1: înainte de cursa de la Baku între cei doi erau 31 de puncte.
Cursa este în desfășurare și poate fi urmărită în direct pe Antena 1.
Drama on the first lap! 😵
Here’s Piastri heading into the wall and out of the race ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL
— Formula 1 (@F1) September 21, 2025
Clasamentul piloților din Formula 1 înainte de MP din Azerbaidjan
1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 293
3 Max Verstappen (RedBull) 230
4 George Russell (Mercedes) 194
5 Charles Leclerc (Ferrari) 163
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117
7 Alexander Albon (Williams) 70
8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66
9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38
10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
11 Lance Stroll (Aston Martin) 32
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30
13 Esteban Ocon (Haas) 28
14 Pierre Gasly (Alpine) 20
15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20
16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
17 Oliver Bearman (Haas) 16
18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16
19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din Formula 1
1 McLaren 617 puncte
2 Ferrari 280
3 Mercedes 260
4 RedBull Racing 239
5 Williams 86
6 Aston Martin 62
7 Racing Bulls 61
8 Kick Sauber 55
9 Haas 44
10 Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – 21 septembrie
- Singapore (Marina Bay) – 5 octombrie
- SUA (Austin) – 19 octombrie
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – 26 octombrie
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
