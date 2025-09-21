G4Media.ro
Oscar Piastri, pilot al celor de la McLaren, pe circuitul de Formula 1.
Oscar Piastri, pilot al celor de la McLaren / Sursa foto: captură video

VIDEO Abandon de marcă la Baku: Oscar Piastri, liderul din F1, accident spectaculos în primul tur

21 Sep

Oscar Piastri a avut parte de o cursă foarte scurtă la Baku, liderul ierarhiei mondiale din Formula 1 abandonând după doar câteva viraje contând pentru Marele Premiu din Azerbaidjan.

Pilotul celor de la McLaren nu a mai putut redresa monopostul MCL-39 în cel de-al patrulea viraj, iar accidentul l-a scos pe australian din lupta pentru punctele de la Baku.

Rămâne de văzut dacă coechipierul Lando Norris va reuși să micșoreze distanța de la vârful ierarhiei din Formula 1: înainte de cursa de la Baku între cei doi erau 31 de puncte.

Cursa este în desfășurare și poate fi urmărită în direct pe Antena 1.

Clasamentul piloților din Formula 1 înainte de MP din Azerbaidjan

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 293
3 Max Verstappen (RedBull) 230
4 George Russell (Mercedes) 194
5 Charles Leclerc (Ferrari) 163
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117
7 Alexander Albon (Williams) 70
8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66
9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38
10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
11 Lance Stroll (Aston Martin) 32
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30
13 Esteban Ocon (Haas) 28
14 Pierre Gasly (Alpine) 20
15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20
16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18
17 Oliver Bearman (Haas) 16
18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16
19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte
2 Ferrari 280
3 Mercedes 260
4 RedBull Racing 239
5 Williams 86
6 Aston Martin 62
7 Racing Bulls 61
8 Kick Sauber 55
9 Haas 44
10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

