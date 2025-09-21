Tratatul ce privește Marea Liberă va intra în vigoare după ce 60 de ţări au ratificat acordul

Un acord internaţional al ONU pentru protejarea mării libere va intra în vigoare după ce cel puţin 60 de state l-au ratificat înainte ca termenul limită să expire sâmbătă, informează agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

„Acesta este un moment important în combaterea pescuitului excesiv iresponsabil şi în promovarea conservării marine la nivel global”, a declarat dr. Sandra Altherr de la organizaţia Pro Wildlife într-un comunicat de presă publicat de High Seas Alliance, o reţea de organizaţii neguvernamentale care luptă pentru protejarea vieţuitoarelor marine.

Russ Feingold, din cadrul Campaign for Nature, a declarat că, în această perioadă dificilă pentru relaţiile internaţionale, „ratificarea acordului este o realizare importantă, care demonstrează că multilateralismul este încă viu şi că comunitatea internaţională poate încă să se unească pentru a realiza lucruri măreţe”.

Acordul stabileşte cadrul legislativ pentru desemnarea zonelor marine protejate de mari dimensiuni în marea liberă şi pentru efectuarea evaluărilor de impact asupra mediului înainte de anumite activităţi care afectează mediul marin.

Peste 160 de state au negociat acordul

În martie 2023, după negocieri îndelungate, peste 160 de state au ajuns la un acord la New York.

După ce a întrunit un număr suficient de ratificări, tratatul poate intra în vigoare peste 120 de zile, pe 17 ianuarie 2026, potrivit Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Deşi Germania şi Statele Unite au semnat tratatul, niciuna dintre cele două ţări nu l-a ratificat deocamdată. În Germania, pentru ratificare este necesară o nouă lege.

România a semnat Tratatul privind Marea Liberă pe 20 septembrie 2023 şi l-a ratificat pe 4 iunie 2025, potrivit site-ului oficial al High Seas Alliance.

„Tratatul este primul acord internaţional cu caracter juridic obligatoriu care protejează viaţa marină în marea liberă, care acoperă două treimi din oceanele lumii şi care joacă un rol esenţial în asigurarea sănătăţii planetei noastre”, au transmis reprezentanţii High Seas Alliance.

Alianţa susţine că aceste prevederi sunt esenţiale pentru atingerea obiectivelor globale în materie de biodiversitate, cum ar fi protejarea a 30% din zonele marine de pe Terra până în anul 2030.

„Este o etapă importantă, însă ea reprezintă doar începutul”, a declarat Johannes Muller de la organizaţia OceanCare.

„Oceanul nu cunoaşte graniţe, iar acelaşi lucru ar trebui să se aplice şi eforturilor noastre de a pune în aplicare acordul în mod eficient, astfel încât acesta să aducă beneficii tangibile pentru ecosistemele marine şi comunităţile care trăiesc în ele şi depind de ele”, a adăugat el.

„Guvernele trebuie să continue să colaboreze. Ele trebuie să înfiinţeze instituţiile necesare şi să stabilească procedurile necesare pentru punerea în aplicare a acestui acord istoric şi pentru a asigura protecţia durabilă a biodiversităţii marine”, a mai spus Johannes Muller.