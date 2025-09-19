Efectul Kovesi: UE avertizează Grecia că ar putea pierde subvențiile agricole după mega-dosarul de corupție instrumentat de Parchetul European

Grecia riscă să piardă plățile europene pentru fermieri din Politica Agricolă Comună (PAC) dacă nu prezintă până la 2 octombrie un plan de acțiune îmbunătățit pentru a opri deturnarea fondurilor europene către corupție, în urma scandalului de fraudă care a zguduit Atena în acest an, relatează POLITICO.

Bruxelles-ul încearcă să combată o schemă prin care sute de milioane de euro ar fi fost obținute ilegal: fermieri și intermediari ar fi solicitat fonduri agricole pentru pășuni pe care nu le dețineau sau pentru activități agricole fictive, privând astfel agricultorii legitimi de banii care li se cuveneau.

Cazul este investigat de Parchetul European (EPPO), instituția condusă de Laura Codruța Kovesi, iar mai mulți miniștri și secretari de stat au demisionat din cauza suspiciunilor privind implicarea lor.

După izbucnirea scandalului, Grecia a transmis Comisiei Europene un plan de acțiune pentru a corecta abuzurile din sistemul de plăți. Însă, potrivit unei scrisori trimise de Direcția Generală pentru Agriculturăa Comisiei Europene, documentul nu răspunde în mod adecvat deficiențelor identificate și nu respectă pe deplin normele europene.

„Planul, în forma actuală, nu este suficient pentru a remedia deficiențele și, prin urmare, nu este conform cu prevederile”, arată scrisoarea citată de POLITICO.

Bruxelles-ul a cerut Greciei să „modifice și să consolideze” planul de acțiune și a reamintit că, în lipsa unui document acceptabil, poate suspenda plățile lunare sau intermediare către Atena.

În replică, ministrul grec al agriculturii, Konstantinos Tsiaras, a dat asigurări că nu există riscul pierderii fondurilor europene și a precizat că noul plan, aflat în lucru, va răspunde solicitărilor Comisiei.

Tsiaras a adăugat că instituția responsabilă de distribuirea fondurilor PAC, OPEKEPE, se află în etapa finală de integrare în Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice, ceea ce va permite verificarea riguroasă a documentelor de proprietate înainte de efectuarea plăților.

În paralel, parlamentul elen a început o anchetă privind scandalul OPEKEPE, însă opoziția acuză partidul de guvernământ, Noua Democrație, că încearcă să blocheze investigația prin respingerea unor martori-cheie menționați în dosarul EPPO.

„Aceleași tactici de mușamalizare continuă, cu excluderea martorilor folosiți de EPPO, pe care Noua Democrație îi protejează”, a declarat deputata PASOK Milena Apostolaki.