Lia Olguţa Vasilescu: Nu va fi nici o criză în coaliţie, dacă demisionează premierul Bolojan, e un protocol semnat, PNL va fi invitat ca să desemneze imediat un prim-ministru. Guvernul se poate face imediat, procedurile pot să dureze 3-5 zile

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan a fost cel care a anunţat că, dacă nu se face aşa cum doreşte reforma administraţiei îşi dă demisia, ea arătând că nu o să se facă aşa cum a spus, cel puţin până acum. Ea a ţinut să precizeze că nu va fi nici o criză în coaliţie, în cazul unei demisii, pentru că există un protocol semnat, iar PNL va fi invitat ca să desemneze imediat un prim-ministru. Potrivit primarului, procedurile pot să dureze 3-5 zile, transmite News.ro.

”Nu e în regulă ce face domnul Bolojan. Mai multă flexibilitate, este într-o coaliţie în care trebuie să înţeleagă că partidul care are aproape jumătate din numărul de parlamentari din coaliţie este PSD-ul. (..) Nu putem să lăsăm să distrugem ceva ce mâine nu ştiu dacă mai putem să mai refacem”, a spus Lia Olguţa Vasilescu la Digi24. Întrebată ce va face PSD dacă Ilie Bolojan va continua cu această reformă a administraţiei, primarul Craiovei a spus: ”Nu PSD trebuie să facă, domnul Bolojan trebuie să facă ceva. Domnul Bolojan a anunţat că, dacă nu se face aşa cum, îşi dă demisia. N-o să se facă aşa cum a spus, cel puţin până acum. A, că putem să ajungem la o înţelegere şi modificările noastre pe acest pachet de lege să fie acceptate, să se ajungă la acelaşi rezultat, dar pe cu totul alte căi, prin cu totul alte modalităţi, e o altă discuţie”.

Lia Olguţa Vasilescu a precizat: ”Noi politicienii trebuie să fim foarte bine cu picioarele înfipte în pământ. Nu trebuie să avem rolul ăsta mesianic, nu se poate fără noi, numai noi le ştim pe toate. Nu. Politica este arta compromisului. Şi, până la urmă, ce ne interesează? Să iasă ceva bun din toată povestea asta, atât cât se poate. Păi şi de ce nu facem treaba asta?”. ”Nu îl invită nimeni, dumnealui a spus că pleacă. Noi nu o să ne opunem. E o altă discuţie”, a mai declarat Olguţa Vasilescu, despre afirmaţia premierului că îşi pune mandatul pe masă. ”Noi nu vrem să aruncăm România în criză. Noi nu vrem să plece Ilie Bolojan. Vrem doar să găsim mai multă flexibilitate pe nişte lucruri care sunt de bun simţ până la urmă şi pe care ni le dorim să le facem bine. Dacă totuşi domnul Ilie Bolojan va alege să-şi dea demisia, nu va fi nici o criză în coaliţie pentru că este un protocol semnat un an şi jumătate este PNL-ul cel care desemnează primul ministru, deci PNL-ul va fi invitat ca să-şi desemneze imediat un prim ministru care să îşi asume responsabilitatea guvernării. Deci nu văd nicio criză politică”, a menţionat primarul Craiovei.

Lia Olguţa Vasilescu a menţionat că ”Guvernul se poate face imediat. Guvernul rămâne acelaşi, doar primul ministru nu se schimbă”, a mai spus Olguţa Vasilescu, arătând că procedurile pot să dureze 3 zile, 5 zile. ”Noi ne dorim să ajungem la un acord. Să ştiţi, noi asta ne dorim. (..) Noi spunem dacă nu ni se acceptă aceste amendamente, înseamnă că nu facem ca domnul Bolojan. Şi domnul Bolojan face ceea ce a spus dumnealui că face. Nimic altceva. Noi nu am vrut niciun caz să schimbăm primul ministru, nu ne propunem chestiunea asta. Noi ne propunem totuşi să se ţină cont într-o coaliţie şi de părerea noastră şi de competenţa noastră”, a mai declarat primarul Craiovei.