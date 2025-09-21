BREAKING Marea Britanie a recunoscut oficial Palestina ca stat / Canada și Australia i-au urmat exemplul

Premierul britanic Keir Starmer susține că soluția cu două state va reînvia speranța păcii pentru palestinieni și israelieni, scrie skynews.

„Astăzi, pentru a reînvia speranța păcii pentru palestinieni și israelieni și a unei soluții cu două state, Regatul Unit recunoaște oficial Statul Palestina”, a declarat prim-ministrul britanic pe X.

Sir Keir Starmer a declarat în iulie că guvernul va face acest pas dacă Israelul nu va îndeplini anumite condiții.

Anunțul vine înaintea conferinței Adunării Generale a ONU de la New York din această săptămână, care va fi dominată de chestiuni legate de statalitatea palestiniană.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

UPDATE ora 17.05 Starmer cere Hamas să elibereze ostaticii

Prim-ministrul britanic a repetat apelurile sale către Hamas să elibereze ostaticii israelieni, ținuți în captivitate de la atacurile brutale asupra Israelului din 7 octombrie 2023, scrie skynews.

„M-am întâlnit cu familiile britanice ale ostaticilor. Văd tortura pe care o îndură în fiecare zi. Durerea care lovește adânc în inimile oamenilor din Israel și de aici, din Regatul Unit.

Ostaticii trebuie eliberați imediat și vom continua să luptăm pentru a-i aduce acasă”, a spus Starmer.

Premierul britanic a subliniat, de asemenea, că recunoașterea Palestinei „nu este o recompensă pentru Hamas”, afirmând că gruparea teroristă „nu poate avea niciun viitor, niciun rol în guvern și niciun rol în domeniul securității” într-un viitor stat.

„Am dat instrucțiuni să se ia măsuri sancționatorii împotriva altor figuri importante din Hamas în următoarele săptămâni”, a adăugat el.

Sir Keir și-a repetat, de asemenea, criticile la adresa Israelului, care de aproape doi ani duce un război brutal în Fâșia Gaza, dens populată.

„Bombardamentele neîncetate și tot mai intense ale guvernului israelian asupra Gazei, ofensiva din ultimele săptămâni, foametea și devastarea sunt absolut intolerabile”, susține Starmer.

Numărul morților în Gaza de la lansarea ofensivei IDF în urma atacurilor din 7 octombrie a depășit acum 65.000 de persoane, potrivit autorităților sanitare conduse de Hamas.

„Această moarte și distrugere ne îngrozește pe toți. Trebuie să înceteze”, a spus premierul britanic.

Sir Keir Starmer a mai spus: „Oamenii obișnuiți, israelieni și palestinieni, merită să trăiască în pace. Să încerce să-și reconstruiască viețile fără violență și suferință”.

„Asta dorește cu disperare poporul britanic.”

Dar el a avertizat că posibilitatea unui stat palestinian riscă să dispară pentru totdeauna.

„Având în vedere acțiunile Hamas, escaladarea conflictului de către guvernul israelian și accelerarea construirii de colonii în Cisiordania, speranța unei soluții cu două state se estompează, dar nu putem lăsa această speranță să se stingă.

„De aceea, construim un consens cu liderii din regiune și din afara acesteia, în jurul cadrului nostru pentru pace”, a explicat Starmer.

Sir Keir a spus că acesta este un „plan practic” pentru a uni oamenii în spatele unei „viziuni comune” care trece de la un armistițiu în Gaza la negocieri privind o soluție cu două state.

„Vom continua să promovăm acest lucru”, a promis premierul britanic.

Organizația Campaign Against Antisemitism: „Acesta este momentul Neville Chamberlain al lui Sir Keir Starmer”

„Guvernul britanic a recunoscut „statul palestinian”. Acesta este momentul Neville Chamberlain al lui Sir Keir Starmer. Se pare că promisiunile de a face „tot posibilul” pentru a aduce ostaticii acasă nu au însemnat nimic. Guvernul ar putea condiționa recunoașterea de returnarea ostaticilor – cel puțin – dar Sir Keir refuză chiar și acest lucru, atât de urgentă este nevoia de a-i mulțumi pe teroriști și pe susținătorii lor, trădând în același timp familiile ostaticilor pe care i-a privit în ochi și cărora le-a promis sincer că îi va ajuta. Mesajul nu putea fi mai clar: crima, violul, răpirea și îndoctrinarea sunt căi legitime pentru a obține avantaje diplomatice – liderii Hamas au numit acest moment „rodul zilei de 7 octombrie”. Sancțiunile suplimentare împotriva Hamas nu vor avea niciun impact și nu vor face nimic pentru a diminua bucuria liderilor Hamas. Aceasta nu este diplomație sau mediere; este trădarea deliberată a celor luați ostatici și uciși pe 7 octombrie 2023 și o recompensă care a încântat Hamas, Jihadul Islamic Palestinian și susținătorii lor. Această decizie moralmente condamnabilă va prelungi cu siguranță războiul, încurajând acești teroriști să continue să țină ostatici și să comită alte acte de terorism, deoarece acest act de recunoaștere este o declarație că Marea Britanie recompensează violența împotriva evreilor. Sondajele arată că toți britanicii, cu excepția unei mici minorități, recunosc acest lucru și nu susțin această trădare rușinoasă a valorilor țării. Ne temem că semnalul virtuos al guvernului nostru va avea un impact și aici, acasă, pe măsură ce teroriștii islamiști din întreaga lume vor asimila lecțiile acestei trădări. Istoria arată că politica de conciliere aduce în cele din urmă agresorul la ușa ta”, au precizat reprezentanții organizației Campaign Against Antisemitism.

Campaign Against Antisemitism este o organizație caritabilă, voluntară, din Marea Britanie, care a fost înființată pentru a expune și a combate antisemitismul prin educație și prin aplicarea legii cu toleranță zero. Fondată în 2014, organizația organizează, de asemenea, proteste cu scopul de a combate creșterea atacurilor antisemite și de a crește gradul de conștientizare în rândul publicului.

Știrea inițială

La scurt timp după recunoașterea Palestinei de către Canada, Australia i-a urmat exemplul, scrie Skynews.

Potrivit unei postări pe rețelele sociale a prim-ministrului canadian Mark Carney, Palestina a fost recunoscută de Canada.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025



Într-o declarație, prim-ministrul Anthony Albanese afirmă că, prin acest gest, „Australia recunoaște aspirațiile legitime și de lungă durată ale poporului palestinian de a avea un stat propriu”.

El spune că Australia se alătură astfel Canadei și Regatului Unit, care au făcut același lucru.

Albanese continuă în scrisoarea sa: „Președintele Autorității Palestiniene a reafirmat recunoașterea dreptului Israelului de a exista și a luat angajamente directe față de Australia, inclusiv angajamente de a organiza alegeri democratice și de a promulga reforme semnificative în domeniul finanțelor, guvernanței și educației.

Organizația teroristă Hamas nu trebuie să aibă niciun rol în Palestina”.