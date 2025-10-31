Victoria a devenit primul stat australian care aprobă un tratat cu populaţiile sale indigene

Statul Victoria a devenit primul stat australian care aprobă un tratat cu populaţiile sale indigene, notează BBC.

Premierul statului, Jacinta Allan, a declarat că acest tratat va redefini relaţia cu australienii aborigeni.

Documentul va crea un organism numit Gellung Warl, care va fi consultat în privinţa legilor şi politicilor ce îi afectează pe indigeni.

De asemenea, va include o comisie pentru aflarea adevărului şi un organism de responsabilitate publică. Aceasta înseamnă că guvernul va trebui să se angajeze ferm faţă de obiectivul cunoscut sub numele de „închiderea decalajului”- o iniţiativă naţională menită să reducă inegalităţile dintre populaţiile aborigene şi locuitorii din Insulele Strâmtorii Torres, pe de o parte, şi restul populaţiei australiene, pe de altă parte.