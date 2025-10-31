G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Victoria a devenit primul stat australian care aprobă un tratat cu populaţiile…

australia, harta, map, glob
sursa foto: Unsplash/ Joey Csunyo

Victoria a devenit primul stat australian care aprobă un tratat cu populaţiile sale indigene

Articole31 Oct • 248 vizualizări 0 comentarii

Statul Victoria a devenit primul stat australian care aprobă un tratat cu populaţiile sale indigene, notează BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Premierul statului, Jacinta Allan, a declarat că acest tratat va redefini relaţia cu australienii aborigeni.

Documentul va crea un organism numit Gellung Warl, care va fi consultat în privinţa legilor şi politicilor ce îi afectează pe indigeni.

De asemenea, va include o comisie pentru aflarea adevărului şi un organism de responsabilitate publică. Aceasta înseamnă că guvernul va trebui să se angajeze ferm faţă de obiectivul cunoscut sub numele de „închiderea decalajului”- o iniţiativă naţională menită să reducă inegalităţile dintre populaţiile aborigene şi locuitorii din Insulele Strâmtorii Torres, pe de o parte, şi restul populaţiei australiene, pe de altă parte.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Impactul schimbărilor climatice va afecta ariile marine protejate din Australia până în 2040

Articole29 Oct • 22 vizualizări
0 comentarii

SUA şi Australia au încheiat un acord-cadru pentru pământurile rare şi alte minerale critice

Articole21 Oct • 702 vizualizări
0 comentarii

Pădurile tropicale din Australia au încetat să fie „puţuri de carbon”, potrivit unui studiu / Rolul lor este vital pentru planetă, deoarece absorb cantităţi uriaşe de gaze cu efect de seră

Articole16 Oct • 3.565 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.