Pădurile tropicale din Australia au încetat să fie „puţuri de carbon”, potrivit unui studiu / Rolul lor este vital pentru planetă, deoarece absorb cantităţi uriaşe de gaze cu efect de seră

Pădurile tropicale din Australia sunt primele din lume care emit mai mult dioxid de carbon decât absorb, relevă un studiu publicat miercuri în revista Nature, care stabileşte o legătură între acest fenomen şi schimbările climatice, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Această transformare „este legată în mare parte de creşterea mortalităţii arborilor cauzată de schimbările climatice, în special de temperaturile tot mai extreme, de cererea de apă atmosferică şi de secete”, a explicat Hannah Carle, autoarea principală a studiului.

Pădurile tropicale sunt considerate, în mod obişnuit, drept „puţuri de carbon”, esenţiale deoarece absorb cantităţi uriaşe de gaze cu efect de seră.

Noi cercetări arată însă că pădurile tropicale din nordul Australiei au devenit, dimpotrivă, emiţători neţi de carbon, „primele din lume care prezintă această reacţie la schimbările climatice”, potrivit unui comunicat ce însoţeşte studiul.

„Pădurile tropicale se numără printre ecosistemele cu cel mai mare conţinut de carbon de pe planetă”, a explicat Hannah Carle.

„Ele contribuie la atenuarea celor mai grave efecte ale schimbărilor climatice, absorbind o parte din dioxidul de carbon eliberat prin arderea combustibililor fosili”, a adăugat ea.

Arborii stochează dioxid de carbon în trunchiuri şi ramuri pe măsură ce cresc şi eliberează acest gaz în atmosferă atunci când mor.

Cercetătorii au analizat registrele care documentează evoluţia pădurilor tropicale din statul australian Queensland pe o perioadă de aproape 50 de ani.

Rezultatele lor arată că temperaturile extreme şi secetele severe legate de schimbările climatice îngreunează creşterea arborilor.

Creşterea mortalităţii arborilor şi, odată cu ea, pierderile mai mari de carbon „nu au fost compensate printr-o creştere a arborilor”, a precizat Hannah Carle.

Deşi studiul se concentrează asupra nordului Australiei, cercetarea sugerează că există „posibilitatea unei reacţii similare la schimbările climatice” şi în alte păduri tropicale din lume, însă avertizează că sunt necesare mai multe date şi cercetări suplimentare.

În pofida vulnerabilităţii sale tot mai mari la dezastre naturale legate de schimbările climatice, Australia rămâne unul dintre cei mai mari exportatori de cărbune din lume şi continuă să ofere subvenţii considerabile pentru combustibilii fosili. Emisiile de dioxid de carbon pe cap de locuitor ale ţării sunt printre cele mai ridicate din lume, potrivit datelor Băncii Mondiale.