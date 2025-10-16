Ce poți face în acest weekend în București / Lista evenimentelor

Ce faci în weekend în Capitală? De la luminile festivalurilor la aroma dovlecilor copți, Bucureștiul devine în acest weekend o veritabilă hartă a culturii, gustului și bucuriei de toamnă. Indiferent dacă ești pasionat de artă, muzică, fotografie sau gastronomie, capitala are un eveniment care ți se potrivește, transmite București FM preluat de Rador.

Iată cele mai interesante evenimente din weekendul 17–19 octombrie:

Enigma Festival: clasicul întâlnește muzica electronică

Locație: Romaero Băneasa

Data: 17–18 octombrie 2025

Interval orar: de la ora 19:00

Acces: pe bază de bilet (300 lei/zi sau 500 lei/abonament)

Enigma Festival revine cu o ediție spectaculoasă în hangarele Romaero, unde muzica electronică se împletește cu cea simfonică.

Vineri, 17 octombrie, scena îi aparține lui Valeron și Orchestrei Metropolitane București, dirijate de Daniel Jinga, iar sâmbătă publicul se va bucura de show-urile semnate Reznik și WhoMadeWho.

Concertul „Doar Muzica” – Waves & Lights

Locație: Lacul Tei

Data: 19 octombrie 2025

Interval orar: 17:30 – 20:00

Acces: pe bază de bilet (include echipament de caiac/SUP)

Un concert plutitor în mijlocul lacului, cu Monica Odagiu și Vlad Nicolici, într-un decor de lumini și reflecții. Publicul va asculta muzica din caiace și plăci SUP, pentru o experiență senzorială completă.

Festivalul RE: STRAUSS

Locație: Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”

Data: 18–26 octombrie 2025

Acces: pe bază de bilet

Teatrul de Operetă sărbătorește 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss II și 75 de ani de existență printr-un festival elegant, plin de spectacole, valsuri și fast vienez. Printre titlurile incluse: „Sânge vienez”, „Voievodul țiganilor” și „Gala Strauss 200”.

Madrigal și arta vizuală: expoziția Mihai Băncilă

Locație: Casa Madrigal, Str. Stoian Militaru nr. 79

Data: 15 octombrie – 2 noiembrie 2025

Interval orar: 10:00 – 18:00

Acces: gratuit

Expoziția cuprinde picturi, sculpturi și lucrări realizate în timpul repetițiilor Corului Național Madrigal.

Evenimentul face parte din programul aniversar „Marin Constantin 100”.

SURSA – International Light Art Festival

Locație: Biblioteca Națională a României

Data: 13–19 octombrie 2025

Interval orar: 08:00 – 20:00

Acces: gratuit (pe bază de înscriere)

Un festival dedicat artei luminii, cu instalații spectaculoase semnate de artiști din Franța, Italia, Ungaria și România. Publicul poate explora lucrări imersive și interactive, într-un dialog între tehnologie și artă contemporană.

Festivalul Internațional de Ikebana

Locație: USAMVB, Bd. Mărăști nr. 59

Data: 13–19 octombrie 2025

Interval orar: 10:00 – 18:00

Acces: liber

Festivalul aduce la București maeștri florali din Japonia și Europa, demonstrații de ikebana, pictură pe mătase și ceremonii tradiționale ale ceaiului. O celebrare a frumuseții florilor și a spiritului japonez.

SwordS Festival

Locație: Control Club, Str. Constantin Mille nr. 4

Data: 17–19 octombrie 2025

Interval orar: de la ora 19:00

Acces: pe bază de abonament (150 lei)

Un festival interdisciplinar unde poezia, teatrul, muzica și artele vizuale se întâlnesc într-un spectacol multimedia. Printre invitați: Alexandrina Hristov, Mircea Florian, Ioana Crăciunescu, Radu Vancu și Ioana Nicolaie.

Artisan Food Market

Locație: Hanul lui Manuc

Data: 18–19 octombrie 2025

Interval orar: 10:00 – 19:00

Acces: liber

Un târg dedicat gastronomiei artizanale, vinurilor românești și produselor locale. Vizitatorii pot degusta și cumpăra brânzeturi, dulcețuri, vinuri, pâine de casă și delicii de sezon, într-un decor tradițional de poveste.

Harta României țesută din tradiții – Festivalul Tradițiilor

Locație: Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Șoseaua Kiseleff nr. 28–30, București

Data: 17 octombrie 2025

Interval orar: 11:00 – 18:00

Acces: liber

Evenimentul aduce la viață patrimoniul cultural imaterial al României prin ateliere interactive, demonstrații de meșteșuguri și dansuri tradiționale. Vizitatorii vor putea participa la activități precum olărit, țesut și împletit, precum și demonstrații de dans popular. Evenimentul marchează Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității și include și lansarea volumului ilustrat „Harta României țesută din tradiții”, o carte care aduce poveștile tradițiilor românești mai aproape de copii și adulți.

Fotogeografica 2025

Locație: Biblioteca Națională a României

Data: 15 octombrie – 15 noiembrie 2025

Interval orar: 09:00 – 19:00

Acces: liber

Cea mai amplă expoziție de fotografie geografică din țară adună peste 1.800 de lucrări, însoțite de proiecții video și instalații imersive realizate în colaborare cu artiștii de la AMURAL.

Festivalul Silvia Șerbescu – un omagiu adus primei mari pianiste române

Locație: Universitatea Națională de Muzică din București, Palatul Cesianu-Racoviță și Plan 4

Data: 16–19 octombrie 2025

Acces: liber (în limita locurilor disponibile)

Evenimente dedicate marii pianiste române Silvia Șerbescu, cu recitaluri, serate culturale și tururi ghidate. Pe 16 octombrie are loc concertul omagial In memoriam Silvia Șerbescu.

FestinVleac

Locație: Parcul Izvor

Data: 16–19 octombrie 2025

Interval orar: 10:00 – 21:00

Acces: liber

Festival dedicat dovleacului și toamnei, cu mâncare tradițională, decoruri tematice, ateliere pentru copii și concerte în aer liber.

Titan Pumpkin Fest

Locație: Parcul Titan

Data: 17–19 octombrie 2025

Interval orar: 10:00 – 21:00

Acces: liber

O sărbătoare a toamnei plină de culoare: ateliere de sculptat dovleci, mâncare de sezon, parade de costume și activități pentru copii. Sâmbătă, 18 octombrie, are loc tradiționala paradă de Halloween.

Piață volantă la Teatrul „Ion Creangă”

Locație: Piața Amzei

Data: 17–19 octombrie 2025

Interval orar: vineri 13:00–19:00; sâmbătă și duminică 09:00–19:00

Acces: liber

Producători locali din toate regiunile aduc fructe, legume, lactate, miere și produse tradiționale direct de la sursă. O ocazie excelentă pentru cumpărături sănătoase de toamnă.

Patinaj la Berceni Arena

Locație: Berceni Arena, Str. Turnu Măgurele nr. 11

Data: 17–19 octombrie 2025

Acces: gratuit (25 lei pentru închirierea patinelor)

Sesiunile de patinaj de agrement revin la Berceni Arena. Un mod distractiv și activ de a petrece weekendul, indiferent de vârstă.

KINOdiseea Competițional 2025

Locații: Cinema Muzeul Țăranului, Sala Gloria, Centrul Cultural Armean, Ludoteca Playouth

Data: 17–26 octombrie 2025 (atenție: program complet disponibil online)

Acces: gratuit, pe bază de rezervare pe eventbook.ro

Festivalul Internațional de Film pentru Publicul Tânăr aduce filme internaționale pentru copii și adolescenți, spectacole de magie, ateliere de scriere creativă și teatru interactiv. Juriu: Ada Condeescu, Adela Popescu, Laura Cosoi. Ateliere dedicate de Laura Cosoi și Ada Condeescu.

Exponatul lunii octombrie la MNIR – Brățara Principesei Maria de Edinburgh

Locație: Muzeul Național de Istorie a României, București

Data: 8 octombrie – 9 noiembrie 2025

Brățara Principesei Maria, bijuterie victoriană cu medalioane inscripționate cu inițialele copiilor familiei de Edinburgh, este expusă în cadrul expoziției tematice a MNIR, evidențiind legăturile de familie și istoria Reginei Maria.

Expoziția Frederic Storck – „Arta funerară în spațiul românesc”

Perioada: 1 octombrie 2025 – 26 februarie 2026

Locație: Palatul Suțu, Bd. I.C. Brătianu nr. 2

Acces: Gratuit

O incursiune în simbolistica monumentelor funerare românești, cu machete și schițe ale sculptorului Frederic Storck, fotografii și exemple occidentale.

Serele exotice din Parcul Drumul Taberei

Perioada: 1 octombrie 2025 – 31 martie 2026

Program: Sâmbătă–duminică: 09:00–15:00/Miercuri–vineri: 10:00–16:00/ Luni–marți: închis

Acces: Gratuit

Tururi ghidate la fiecare 20 de minute prin 7 pavilioane cu 4.000 de plante din 300 de specii.