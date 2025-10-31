Constructorul metroului clujean anunță că a realizat peste 50% din pereții puțului de lansare pentru cele 2 ”cârtițe” / Va urma apoi instalarea TBM-urilor care vor fora tunelurile

Constructorul metroului din Cluj, firma turcă Gulermak, a realizat peste 50% din pereții mulați ai puțului de lansare a celor două ”cârtițe” (TBM-uri) din stația Teilor din Florești, după aproape 3 luni de la începerea lucrărilor, relatează Cluj24.

Reprezentanții Gulermak au declarat pentru Cluj24 că prioritatea, în momentul de față, este pregătirea lansării în condiții de maximă siguranță și eficiență a echipamentelor de forare.

”Funcționarea optimă a TBM-urilor presupune operare non-stop, pe un traseu continuu, fără întreruperi.

Așadar, ne concentrăm pe finalizarea proiectării detaliate a stațiilor și pe pregătirea lucrărilor de relocare a rețelelor de utilități de-a lungul traseului metroului — pași esențiali pentru desfășurarea fluentă a etapelor următoare”, au precizat cei de la firma constructoare.

În ceea ce privește puțul de lansare, până în prezent s-au realizat peste 1.300 de metri de pereți mulați, ceea ce reprezintă mai mult de 50% din total.

”Puțul va avea o adâncime de aproximativ 19 metri deasupra radierului, iar platforma de la baza puțului are o suprafață totală de peste 674 metri pătrați, fiind dimensionată astfel încât să permită amplasarea simultană a ambelor TBM-uri și desfășurarea activităților auxiliare necesare procesului de lansare”, au explicat sursele citate.

După finalizarea pereților, următoarea etapă o reprezintă săpătura puțului de lansare și lucrările structurale necesare pregătirii amplasamentului pentru instalarea TBM-urilor.