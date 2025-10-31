G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Constructorul metroului clujean anunță că a realizat peste 50% din pereții puțului…

Capăturl de forare al unui TBM mașină folosită pentru săparea tunelurilor
Sursa foto: primăria Cluj

Constructorul metroului clujean anunță că a realizat peste 50% din pereții puțului de lansare pentru cele 2 ”cârtițe” / Va urma apoi instalarea TBM-urilor care vor fora tunelurile

Cluj, Orașul meu31 Oct • 584 vizualizări 0 comentarii

Constructorul metroului din Cluj, firma turcă Gulermak, a realizat peste 50% din pereții mulați ai puțului de lansare a celor două ”cârtițe” (TBM-uri) din stația Teilor din Florești, după aproape 3 luni de la începerea lucrărilor, relatează Cluj24.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Reprezentanții Gulermak au declarat pentru Cluj24 că prioritatea, în momentul de față, este pregătirea lansării în condiții de maximă siguranță și eficiență a echipamentelor de forare.

”Funcționarea optimă a TBM-urilor presupune operare non-stop, pe un traseu continuu, fără întreruperi.

Așadar, ne concentrăm pe finalizarea proiectării detaliate a stațiilor și pe pregătirea lucrărilor de relocare a rețelelor de utilități de-a lungul traseului metroului — pași esențiali pentru desfășurarea fluentă a etapelor următoare”, au precizat cei de la firma constructoare.

În ceea ce privește puțul de lansare, până în prezent s-au realizat peste 1.300 de metri de pereți mulați, ceea ce reprezintă mai mult de 50% din total.

”Puțul va avea o adâncime de aproximativ 19 metri deasupra radierului, iar platforma de la baza puțului are o suprafață totală de peste 674 metri pătrați, fiind dimensionată astfel încât să permită amplasarea simultană a ambelor TBM-uri și desfășurarea activităților auxiliare necesare procesului de lansare”, au explicat sursele citate.

După finalizarea pereților, următoarea etapă o reprezintă săpătura puțului de lansare și lucrările structurale necesare pregătirii amplasamentului pentru instalarea TBM-urilor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.