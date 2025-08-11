G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Şapte maşini, implicate într-un accident rutier petrecut pe autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa/…

masini coada ambuteiaj trafic Autostrada Soarelui
Foto: G4Media.ro

Şapte maşini, implicate într-un accident rutier petrecut pe autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa/ Sensul de mers spre Constanţa e complet blocat / Două persoane au fost rănite

Articole11 Aug 0 comentarii

Şapte autovehicule au fost implicate, luni dimineaţă, într-un accident rutier petrecut pe autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa. În urma accidentului, două persoane au fost rănite, acestea fiind în evaluare medicală. La ora transmiterii acestei ştiri, traficul rutier pe sensul spre Constanţa este complet blocat, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că pe autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa, la kilometrul 89, în zona localităţii Vâlcelele, din judeţul Călăraşi, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate şapte autovehicule. 

Din primele informaţii, a reieşit că două persoane au fost rănite, acestea aflându-se în evaluare medicală. 

Circulaţia rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către Constanţa, traficul fiind deviat la kilometrul 64, în dreptul localităţii Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi.

Poliţiştii rutieri estimează reluarea normală a circulaţiei în jurul orei 09:30.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.