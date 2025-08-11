Şapte maşini, implicate într-un accident rutier petrecut pe autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa/ Sensul de mers spre Constanţa e complet blocat / Două persoane au fost rănite

Şapte autovehicule au fost implicate, luni dimineaţă, într-un accident rutier petrecut pe autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa. În urma accidentului, două persoane au fost rănite, acestea fiind în evaluare medicală. La ora transmiterii acestei ştiri, traficul rutier pe sensul spre Constanţa este complet blocat, transmite News.ro.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că pe autostrada A 2 Bucureşti-Constanţa, la kilometrul 89, în zona localităţii Vâlcelele, din judeţul Călăraşi, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate şapte autovehicule.

Din primele informaţii, a reieşit că două persoane au fost rănite, acestea aflându-se în evaluare medicală.

Circulaţia rutieră este oprită pe ambele benzi ale sensului de mers către Constanţa, traficul fiind deviat la kilometrul 64, în dreptul localităţii Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi.

Poliţiştii rutieri estimează reluarea normală a circulaţiei în jurul orei 09:30.