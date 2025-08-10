G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Titus Corlățean anunță oficial că vrea șefia PSD / Îi atacă pe…

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Senatorul USR Marius Bodea: Unii din PSD sunt precum un piroman care îţi dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi pompierii

Articole9 Aug • 917 vizualizări
0 comentarii

Ciprian Ciucu (PNL): PSD nu face gesturi simbolice, sper să nu fie un calcul de genul ”căutăm un pretext să ieşim de la guvernare” / Lucrurile stau economic mai prost decât se știe

Articole8 Aug • 1.841 vizualizări
0 comentarii

BREAKING Grindeanu convoacă pentru luni BPN al PSD pentru a discuta situația creată în coaliție, pe motiv că USR s-a opus organizării de funeralii de stat pentru Ion Iliescu

Articole8 Aug • 17.411 vizualizări
43 comentarii

2 comentarii

  1. Problema boierului înalt la stat e de fapt că nu e in aripa conducătoare din partid. USR e doar o temă falsă, oricum marea prăduială o fac tot cei care ne-au condus până acum, dar stă bine in mâna adversarilor din partid in lupta impotriva sefiei pesediste. Platitorii de taxe sa se mai bucure cat pot de viata lor, zilele cand un simplu ou va costa un euro sunt pe-aproape.

  2. Cata harneala pe acest partid abject GIO PSD!
    Ati dat pomeni in stanga si in dreapta impreuna cu PNL si acum incercati sa va dati loviti si evident clasica USR este de vina:))) si Friiiiiiiiiiiiiiiiiiitz =))

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.