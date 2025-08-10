Titus Corlățean anunță oficial că vrea șefia PSD / Îi atacă pe Ciolacu și Grindeanu: Partidul a ajuns o lume amorfă, decizii se iau doar la conducere. Cum facem în această guvernare ca PSD să conteze? USR a devenit, în fapt, principalul partid de guvernare, o realitate tristă pentru noi

Senatorul Titus Corlățean a anunțat oficial că va candida la șefia PSD, pentru că partidul „are nevoie de credibilitate, are nevoie să fie relansat, trebuie să fie condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”. „Am luat decizia de a candida. Nu sunt singur, sunt mulți colegi care-mi împărtășesc proiectul”, a mai spus Corlățean, în emisiunea la Antena3.

Corlățean a respins ipoteza că ar avea o înțelegere cu Victor Ponta și că ar fi avut mai multe întâlniri secrete pentru a-i convinge pe social-democrați să-l susțină la șefia partidului. „Nu, nu facem lucruri în obscuritate. Eu discut cu colegii mei demult, mulți vor revitalizarea partidului (…) Există o mare dorință a social democraților pentru o schimbare în bine. Vom veni cu un proiect de relansare, cu oameni bine pregătiți, cu teme naționale, inclusiv cu tema identității creștine a partidului”, a spus Titus Corlățean.

Acesta a mai precizat că discuțiile din interiorul partidului, la ședința de luni, nu se vor rezuma doar la atitudinea reprezentanților USR, care au refuzat funeraliile fostului președinte al României, Ion Iliescu, deși sunt parteneri de coaliție. Corlățean consideră că e necesar ca în ședința de mâine a partidului să se discute mai multe probleme de fond, care provoacă multiple tensiuni „între colegi”, pentru că în momentul de față PSD nu este consultat în privința niciunei decizii guvernamentale.

„S-au acumulat prea multe lucruri (…). Personal, consider că ar fi rațional să discutăm temele de fond, de exemplu de ce PSD a tăcut în coaliție când s-au luat decizii pe educație, n-a existat nicio consultare. Și cum facem ca PSD în această guvernare să conteze, pentru că, în fapt, USR a devenit principalul partid de guvernare, ceea ce o realitate tristă pentru noi”, a spus Titus Corlățean.

Social-democratul afirmă că el n-a susținut ideea ca PSD să intre la guvernare în actuala coaliție, mizând pe o formulă de „susținere rațională” a noului guvern. În acest context, afirmă că nu înțelege de ce sunt lansate amenințări cu ieșirea de la guvernare.

„Eu lansez o întrebare publică, de ce s-a mai votat în PSD pentru a intra în această guvernare? Pentru că a fost o discuție serioasă și în etape…N-a fost doar o simplă decizie – cu care eu n-am fost de acord – s-a tot discutat, iar dacă era să intrăm trebuia să avem o intrare puternică, chiar prin asumarea unor măsuri (…)”, a spus Corlățean. Acesta a precizat că în momentul de față se dovedește că PSD nu contează deloc în coaliția de guvernare.

„Există niște reguli care funcționează în statele democratice, în cazul guvernelor de coaliție; funcționează în baza unor principii…dacă ai negociat ceva, trebuie să funcționeze pe bază de respect reciproc. Or, în cazul nostru, din prima zi de guvernare nu a funcționat”, a spus Corlățean, învinuindu-i inclusiv pe unii liberali care au avut grijă să atace frecvent PSD-ul, deși au fost parteneri de guvernare și anterior.

„Partenerii de dreapta au făcut tot ce s-a putut să mute problemele pe umerii PSD. N-a fost corect din partea lor, pentru că au fost colegii noștri de coaliție. Iar conducerea PSD ce a făcut? A tăcut, a tăcut până la un moment dat…cum a tăcut și în alte probleme”, a mai spus Corlățean.

Acesta i-a atacat indirect pe Sorin Grindeanu și pe Marcel Ciolacu, subliniind că au pus umărul l-a decăderea PSD, prin sprijinirea unui candidat care n-a reușit să intre în turul al doilea al prezidențialelor: „Sunt lucruri care s-au acumulat de un număr de ani, dar rezultatele au fost traumatizante pentru noi. Eu ceea ce spun public, am spus mai întâi în partid…. Din păcate, partidul a ajuns o lume amorfă, în care nu mai discută nimeni nimic, deciziile le iau conducătorii. Am trecut prin această traumă, când PSD nu a intrat nici în turul doi la alegerile prezidențiale. S-au pierdut 1,5 milioane de voturi, ne ducem la 21%, dar decidem să sprijinim un candidat care nici nu intră în turul doi, cu pierdere uriașă de electorat, ne place sau, este real. Dacă nu înțelegem că partidul trebuie să se trezească, ne ducem în derizoriu (…) A dispărut până și viața internă din partid. Aveam departamente pe diferite domenii care nu mai funcționează. De ce? Pentru că s-a venit cu clientelă, cu oameni care n-au mai trecut prin filtre, au fost promovați tot felul de mediocri, așa am ajuns la o gestiune proastă și lipsă de credibilitate”.