STENOGRAME Cum a anunțat Piedone controlul de la Hotelul International al prietenului Rușanu: ”Pune-i p-ăia să-și ia halate, să aibă bonete în cap / Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider / Țiplă, cu cearceafuri noi cu… cu husă… cu… la saltea cu tot ce corespunde / Să stea cineva jos ca să mă ia să mă ducă în ce bucătărie consideră ei”

Cristian Popescu Piedone, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), și-a anunțat controlul la Hotelul International din Sinaia, aparținând de facto prietenului său Dan Radu Rușanu, printr-un telefon dat unui angajat al unității, Mihai Daniel Marin, conform unor documente consultate de G4Media.

Piedone l-a sunat pe angajatul hotelului, unde s-a și cazat conform informațiilor G4Media, de pe telefonului șoferului său, angajat al ANPC. Când a ajuns la perchezițiile de la locuința din Bragadiru Piedone însuși a spus jurnaliștilor de la fața locului că dacă există dovezi ”înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultate”. Vezi detalii aici.

”Am închis vreo douăzeci de hoteluri de la două la patru stele… Ă! Du-te în bucătărie și sus sau jos, una dintre bucătării sau e o bucătărie comună, nu? (…) Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână (…) Da? Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale, dacă are din alea oale neconforme să le dea de acolo (…) Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj (…) Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu… cu husă la cu… la saltea cu tot ce corespunde, prosoape… Să fie tot ca să dau și un exemplu: „Uite, domne, patru stele”. Că voi oricum sunteți. Da? Să… că uite un patru stele și uite un patru stele unde aleargă păianjenii și dormi în coșciuge de pvc și saltele de la… pentru câini”, sunt câteva dintre indicațiile pe care Piedone i le dădea angajatului hotelului înainte să ajungă în control.

Șeful Protecției Consumatorului l-a anunțat pe Marin că urmează să ajungă în mai puțin de 40 de minute și a cerut să fie așteptat de cineva la intrare pentru a fi dus ”în ce bucătărie consideră ei”:

”Cred că probabil că-n maxim patruzeci de minute cât om face până acolo suntem acolo, o să vin să intru și să stea cineva jos ca să mă ia să mă ducă în ce bucătărie consideră ei (…) Da? Și pe urmă la… pe camere. Să aibă ăia la hotel afișat, da’ am văzut, tarife, tot (…) Ă! Vo… voi sunteți de patru stele, nu?”, a mai întrebat Piedone.

DNA susține că Piedone s-a cazat la Hotel Internațional și a beneficiat de servicii pe perioada efectuării controalelor în stațiunile de pe Valea Prahovei.

În 6 martie, angajatul de la Hotel International îl apelează pe un anume Marin Gheorghe-Cătălin:

​„Marin Mihai Daniel: …toată săptămâna, eu am zis că stau …[neinteligibil]… vine PIEDONE pe-aicea.

​Marin Gheorghe-Cătălin: Aha!

​Marin Mihai Daniel: …[neinteligibil]…

​Marin Gheorghe-Cătălin: Vine acuma? La sfârșit de săptămână?

​Marin Mihai Daniel: În seara asta, da.

​Marin Gheorghe-Cătălin: A!

​Marin Mihai Daniel: E cu controale, cu …[cuvânt obscen]… mă-sii.

​Marin Gheorghe-Cătălin: Și tre’ să te duci la muncă?

​Marin Mihai Daniel: Mă duc la muncă, da.

​Marin Gheorghe-Cătălin: Am înțeles. Păi ce, face și la voi controale?

​Marin Mihai Daniel: Păi, la noi se cazează, stă pe-acolo. O face …[neinteligibil]…

​Marin Gheorghe-Cătălin: A! Am înțeles. Da, da, da. Am înțeles. Păi aia, știu că tu te-aveai bine cu el.

​Marin Mihai Daniel: Ei, da, da, da.”

Ulterior, angajatul hotelului îl apelează pe un anume Turea Codruț-Constantin:

​„Marin Mihai Daniel: Ăsta a zis cică pe la unșpe să-i duceți în cameră, chiar dacă nu vine el că dom’le să nu stăm să ținem după el.

…

​„Marin Mihai Daniel: …[neinteligibil]… room service, vede el, dă-l în …[cuvânt obscen]… mă-sii! Și alea… avocado ăla, să nu uiți să mi le lași undeva [neinteligibil]…

​Turea Codruț-Constantin: Avocado ți le-am pus sus la NUȚA, la… unde are aia…

​Marin Mihai Daniel: Așa.

​Turea Codruț-Constantin: …sosurile, acolo. Și-am scris ”PIEDONE”.

​Marin Mihai Daniel: Îhm.”

Ulterior, în 7 martie, angajatul vorbește cu Vîiu Ana Maria:

​„Marin Mihai Daniel: Da, ANA!

​Vîiu Ana Maria: Bună, DANE! Ce faci?

​Marin Mihai Daniel: Bine, uite la muncă. Pe aicea cu…

​Vîiu Ana Maria: Îhî

​Marin Mihai Daniel: cu panaramele astea.

​Vîiu Ana Maria: A, te supără ? Ești nervos? …[n.n. râde]…

​Vîiu Ana Maria Mihai Daniel: Dă-i în …[cuvânt obscen]…

​Dana: Sunt ăștia la voi de la ANPC cazați sau?

​Vîiu Ana Maria Mihai Daniel: Ă…da, da.

​Vîiu Ana Maria: A și cu…

​Marin Mihai Daniel: E pop peste tot, da.

​Vîiu Ana Maria: A

​Marin Mihai Daniel: Se duce până duminică.

​Vîiu Ana Maria: Aha. Și cu…

​Marin Mihai Daniel: Îl duci în observator.

​Vîiu Ana Maria: Cu PIEDONE sau ?

​Marin Mihai Daniel: Da, da, da, da.

​Vîiu Ana Maria: Îhî.

​Marin Mihai Daniel: Hai că te sun eu.

​Vîiu Ana Maria: Hai, bine. Bine. Pa!

​Marin Mihai Daniel: Bine. Vorbim!”.

În 8 martie, angajatul hotelului vorbește cu un anume Butufei Stelian:

​„Marin Mihai Daniel: Salut, nea Stelică!

​Butufei Stelian: Ce face boieru’?

​Marin Mihai Daniel: Bine, uite în drum spre muncă.

​Butufei Stelian: Aa…nu vii pe-aici.

​Marin Mihai Daniel: Nu vin, că e ală, Piedone p-aicea în controale…, e cazat la noi și…”.

În 7 martie, angajatul hotelului îl apelează pe un anume Vînătoru Marius-Lică și poartă următoarea discuție:

„Marin Mihai Daniel: Hai!

​Vînătoru Marius-Lică: Da!

​Marin Mihai Daniel: Să fiți cu toți cu bonetă, cu mănuși, da ?

​Vînătoru Marius-Lică: Da, sunt.

​Marin Mihai Daniel: Îhm, Bine. În zece minute ajunge.

​Vînătoru Marius-Lică: …[neinteligibil]…”.

În 7 martie, angajatul hotelului îl apelează pe numitul Turea Codruț-Constantin și poartă următoarea discuție:

„Turea Codruț-Constantin: Da!

​Marin Mihai Daniel: Codruț să aveți halate și bonete d-alea dacă cere că vrea ei să pună pe ei și mănuși …[neinteligibil]…

​Turea Codruț-Constantin: Am trei.

​Marin Mihai Daniel: Ai, nu? Bine. Sunt vreo patru.

​Turea Codruț-Constantin: Trei halate și bonete am.

​Marin Mihai Daniel: Bine.

​Turea Codruț-Constantin: Sunt patru?

​Marin Mihai Daniel: Da.

​Turea Codruț-Constantin: Păi nu știu, vie prima dată la noi?

​Marin Mihai Daniel: Da, da, da.

​Turea Codruț-Constantin: Și după aia urci, nu?

​Marin Mihai Daniel: Da, da, da.

​Turea Codruț-Constantin: Era bine să fii luat pă … de sus, prima dată că vedea bucătăria principală, zic eu, și după aia astea vechi.

​Marin Mihai Daniel: Vorbește cu CEZAR și spune-ți-mi că m-ați … [n.n cuvânt obscen]… mea!

​Turea Codruț-Constantin: Păi…păi el a zis altfel?

​Marin Mihai Daniel: Hai vorbește cu el și…păi CEZAR așa a zis…

​Turea Codruț-Constantin: Hai.

​Marin Mihai Daniel: …să vină la tine.

​Turea Codruț-Constantin: Ok.

​Marin Mihai Daniel: Vorbește cu el și zi-mi.

​Turea Codruț-Constantin: Bine, bine, bine.

​Marin Mihai Daniel: Bine”.

Context

G4Media a arătat marți cum dădea Piedone ”200 de stele” hotelului prietenului Rușanu după ce a anunțat controlul: ”Un cearceaf care miroase, domne, a fresh”, spune Piedone într-o postare pe TikTok din 8 martie, în care laudă Hotelul International din Sinaia, deținut de familia lui Dan Radu Rușanu.

”Felicitări!”, ”Curățenie!”, ”Calitate!” și ”Recomandare, nu avertisment” sunt alte replici ale lui Piedone din timpul filmării. Șeful Protecției Consumatorilor a declarat marți că acțiunea făcea parte din comandamentul din primăvară de pe Valea Prahovei, pe care nu l-a condus personal. Piedone apare însă în fruntea controalelor, în postările de pe rețelele de socializare.

Procurorii DNA au descins, marți dimineață, în complexul rezidențial DeSilva din Mamaia Nord unde era cazat Cristian Popescu Piedone, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), conform surselor Info Sud-Est și G4Media. Piedone este suspectat că ar fi avertizat Hotelul International din Sinaia, deținut de familia fostului parlamentar PNL Dan Radu Rușanu, înainte să îl controleze.

Piedone a făcut declarații în fața locuinței din Bragadiru, în momentul în care a ajuns la percheziții. Acesta a declarat că ar fi vorba de comandamentul din luna mai de pe Valea Prahovei, dar pe care acesta nu l-ar fi condus personal. Piedone recunoaște că este prieten ”de ani și ani de zile” cu fostul liberal Dan Radu Rușanu, dar a declarat că nu l-ar fi informat pe acesta cu privire la controlul care urma să aibă loc.

”Lucrurile astea dacă s-au întâmplat ar fi fost undeva în luna mai. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani și ani de zile, dar nu am avut niciun schimb de informații. Nu-mi aduc aminte cu certitudine că s-a întâmplat acest lucru. Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat da, am deranjat extrem de mult, de la corporații, multe și multe altele pe care nu le știți din spatele acestor povești. Voi demonstra prezumția mea de nevinovăție care există și trebuie să o duc la capăt. Dacă există dovadă înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultate. Nu există dovadă”.

Dan Radu Rușanu, patronul de facto al hotelului unde Piedone ar fi fost în control după ce și-a anunțat acțiunea, a declarat la Digi24:

„În dimineața zilei de 7 martie 2025 au început controale pe zona Văii Prahovei, anunțate în presa centrală și pe rețelele de socializare. Societatea noastră și managerii societății nu au primit niciun fel de informații despre aceste controale dispuse, iar controalele ANPC, DSV, DSP, etc. sunt frecvente în Sinaia”, a declarat Dan Radu Rușanu, pentru Digi24.ro citat de Ziare.com.

