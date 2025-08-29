SURSE Ilie Remus Duiliu, în cărți pentru șefia Vămii Constanța / Ar urma să-și înceapă mandatul la 1 septembrie / Posibila schimbare, după ce Ministerul Finanțelor a demarat un ”control de urgență” în urma investigațiilor G4Media și Info Sud-Est
Ilie Remus Duiliu este în cărți pentru șefia Vămii Constanța, conform surselor Info Sud-Est. Inspector al Autorității Vamale Române, Duiliu ar urma să înceapă mandatul la 1 septembrie.
Duiliu ar schimba-o astfel în funcție pe Elmaz Nezir, actuala șefă a Vămii Constanța, instituție unde Ministerul Finanțelor a trimis ”de urgență” corpul de control, la finalul lunii iunie, după ce Info Sud-Est și G4Media au publicat o investigație despre blocajele și întârzierile care afectează companiile private.
ISE și G4Media au arătat într-o serie de investigații cum Vama Constanța blochează sau întârzie nejustificat mărfuri care așteaptă emiterea declarației vamale și, odată cu acest document, ”liberul de vamă”.
Alexandru Mateiciuc, directorul general adjunct al Vămii Constanța, era acuzat de agenții economici și comisionari că gestionează preferențial situațiile în care se află agenții economici: ”Cine nu se conformează, așteaptă”, au declarat atunci sursele citate. Vezi detalii aici.
Mai mult, avertizorii de integritate cu care au stat de vorbă ISE și G4Media vorbesc de evaziune fiscală de 5 miliarde de lei anual în vămile ”cu grad maxim de corupție”, între care amintesc și Vama Constanța.
Între acuzații, avertizorii semnalau și că Vama Constanța favorizează zeci de companii românești de tip fantomă, cu acționariat românesc și/sau străin, în special italian, implicate în toate schemele de evaziune posibile, oferindu-le acces la informații secretizate, la infrastructura Oil Terminal Constanța și ajutându-le constant prin diminuarea controalelor vamale, se arată în scrisoare. Vezi detalii aici.
Nu în ultimul rând, un grup de vameși din Constanța au acuzat, într-o scrisoare anonimă adresată Ministerul Finanțelor, existența unei rețele de angajați care “ia șpagă” în Vama Constanța: ”Grup infracțional organizat”, ”În registre e dezastru”, ”Nu se ține o evidență corectă la marfa descărcată”, se numărau printre acuzațiile aduse de vameși conducerii Vămii Constanța. Vezi detalii aici.
