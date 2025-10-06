G4Media.ro
Germania intenţionează să prelungească, până în 2035, facilităţile fiscale pentru vehiculele electrice

Guvernul german intenţionează să prelungească, până în 2035, facilităţile fiscale de care beneficiază vehiculele electrice, a declarat ministrul de Finanţe, Lars Klingbeil, într-un interviu pentru agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

„Pentru a avea mult mai multe maşini electrice pe şosele în următorii ani, trebuie să introducem stimulentele potrivite acum. De aceea, vom continua să scutim vehiculele electrice de la plata impozitului pentru autovehicule”, a declarat Klingbeil.

Ministrul de Finanţe a precizat că va prezenta un proiect de lege pentru implementarea măsurii.

Conform normelor actuale, scutirea de la plata impozitului pentru autovehicule, de care beneficiază vehiculele electrice cu baterie nou înmatriculate, urmează să expire la 1 ianuarie 2026.

Proiectul de lege ar prelungi scutirea cu cinci ani, sprijinind achiziţionarea şi deţinerea de vehicule electrice înmatriculate pentru prima dată, până la 31 decembrie 2030. Scutirea de taxă pe o perioadă de maximum 10 ani ar urmă să fie valabilă până la 31 decembrie 2035, creând un stimulent pentru adoptarea timpurie a maşinilor electrice, a estimat Ministerul de Finanţe de la Berlin.

Modificarea ar implica o modificare a Legii privind impozitul pentru vehiculele cu motor şi se aşteaptă să coste Guvernul federal câteva sute de milioane de euro în venituri pierdute în următorii ani.

Klingbeil a descris scutirea de plata impozitului pentru autovehicule ca fiind un element al unui pachet mai amplu care va fi discutat, joi, la un summit al industriei auto cu cancelarul Friedrich Merz.

„Avem nevoie acum de un pachet solid pentru a ghida industria auto germană spre viitor şi pentru a asigura locuri de muncă. Dorim ca cele mai bune maşini să continue să fie fabricate în Germania”, a spus Klingbeil. Acesta a subliniat că sectorul auto se află în mijlocul unei transformări majore. „Toată lumea ştie că viitorul este electric”, a spus Klingbeil.

Întâlnirea de joi, de la Cancelaria din Berlin, urmează să aducă laolaltă mai mulţi miniştri , reprezentanţi ai landurilor, lideri din industrie şi oficiali sindicali.

Tags:
