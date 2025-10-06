India a deschis acţiuni penale împotriva unui producător de sirop de tuse acuzat de moartea a 14 copii / Siropul conținea o substanță chimică toxică

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Poliţia din India a demarat acţiuni penale împotriva unui producător de sirop de tuse al cărui produs s-a dovedit a conţine niveluri periculoase ale unei substanţe chimice toxice şi care a dus la moartea a 14 copii, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cunoscută drept „farmacia lumii”, India s-a confruntat cu o analiză atentă a calităţii exporturilor sale farmaceutice, siropurile sale de tuse fiind legate de decesele unor copii din Camerun, Gambia şi Uzbekistan în ultimii ani.

O mostră de sirop, „Coldrif”, printre cele 19 medicamente testate după decesele din statul Madhya Pradesh, conţinea 46,28% dietilen glicol, depăşind cu mult nivelul permis de 0,1%, a anunţat un laborator de stat într-un raport consultat de Reuters.

„Medicul care a scris reţeta a fost arestat”, a declarat Rajendra Shukla, vicepremierul acestui stat indian, pentru agenţia de ştiri ANI.

Poliţia a înregistrat duminică un dosar penal împotriva medicului şi a producătorului, Sresan Pharma, situat în statul Tamil Nadu, din sudul Indiei.

Dietilenglicolul, utilizat în diferite produse, de la antigel la cosmetice şi lubrifianţi, provoacă simptome despre care Organizaţia Mondială a Sănătăţii spune că pot varia de la vărsături şi dureri abdominale până la leziuni renale acute, care pot provoca decesul.

Compania se confruntă cu acuzaţii de omucidere din culpă care nu echivalează cu crimă, falsificare de medicamente şi fabricarea, vânzarea sau distribuirea de produse cosmetice cu încălcarea Legii privind medicamentele şi cosmeticele.

De asemenea, au fost luate măsuri de reglementare împotriva unei unităţi a companiei, a anunţat Ministerul Sănătăţii, fără a oferi detalii, iar Organizaţia Centrală pentru Controlul Standardelor în Domeniul Medicamentelor a recomandat anularea licenţei sale de fabricaţie.

Sresan Pharma nu a răspuns încă la solicitarea Reuters de a comenta aceste informaţii.

Dacă vor fi condamnaţi, compania şi oficialii săi s-ar putea confrunta cu amenzi şi pedepse care pot ajunge până la închisoare pe viaţă.

Lotul contaminat de sirop de tuse a fost distribuit doar în India, potrivit unui document văzut de Reuters, nefiind astfel sub incidenţa unei reguli din 2023 privind testele la export pentru a se asigura că substanţa chimică în cauză se încadrează în limitele prescrise.

Alte state, cum ar fi nordul statului Uttar Pradesh şi Rajasthan, în vest, care se învecinează cu Madhya Pradesh, au interzis, de asemenea, siropul.

Ministerul Sănătăţii din India a cerut „utilizarea raţională” a siropurilor de tuse pentru copii, recomandând „prescrierea şi eliberarea judicioasă” într-un aviz, precizând că majoritatea bolilor care cauzează tuse se vindecă fără utilizarea de medicamente.

India furnizează 40% din medicamentele generice utilizate în Statele Unite, 25% din toate cele utilizate în Marea Britanie şi peste 90% din toate medicamentele din multe naţiuni africane, afirmă autoritatea sa de reglementare în domeniul medicamentelor.