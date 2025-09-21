„Fast and Furious” pe aeroporturi: panică printre muncitorii cu vize H-1B după ordinul lui Donald Trump / Administrația americană a anunțat că firmele vor plăti 100.000 de dolari pentru fiecare viză

Haos, confuzie şi furie i-au cuprins pe deţinătorii de vize H-1B din India şi China, obligaţi să îşi abandoneze planurile de călătorie şi să revină de urgenţă în Statele Unite, după ce preşedintele Donald Trump a impus noi taxe pentru aceste vize, parte a înăspri politicile de imigraţie, transmite Reuters, preluată de News.ro.

Companii precum Microsoft, Amazon, Alphabet şi Goldman Sachs au trimis mesaje urgente angajaţilor lor, cerându-le să revină înainte de termenul limită – duminică, ora 00:01 ET (07:01, ora României) – şi avertizându-i să nu părăsească teritoriul american.

Un oficial al Casei Albe a clarificat ulterior că ordinul se aplică doar noilor solicitanţi şi nu celor care deţin deja vize sau doresc reînnoiri, dar alarma fusese deja declanşată. La San Francisco, mai mulţi pasageri indieni au cerut să fie debarcaţi dintr-un zbor Emirates spre Dubai, în timp ce alţii au renunţat la vacanţe sau întâlniri de familie pentru a nu risca să rămână blocaţi în afara SUA.

Pe reţelele sociale din China, numeroşi muncitori cu vize H-1B şi-au împărtăşit experienţele dramatice, unii comparând situaţia cu panicile declanşate în timpul pandemiei COVID-19.

Administraţia Trump justifică măsura prin dorinţa de a proteja locurile de muncă ale americanilor, acuzând companiile că folosesc vizele H-1B pentru a menţine salariile scăzute. Criticii spun însă că programul aduce specialişti esenţiali pentru competitivitatea firmelor de tehnologie.

Secretarul Comerţului, Howard Lutnick, a anunţat că firmele vor plăti o taxă de 100.000 de dolari pentru fiecare viză H-1B, dar ulterior Casa Albă a precizat că este vorba despre o taxă unică, nu anuală.

Între timp, scenele de pe aeroporturi au fost descrise de unii dintre cei afectaţi ca un adevărat „Fast & Furious” al revenirii precipitate în SUA.