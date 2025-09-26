India renunţă la avioanele de vânătoare ruseşti MiG-21 / Bilanț tragic al „sicrielor zburătoare”: 400 de accidente, 200 de piloți morți în 60 de ani de serviciu

După peste 60 de ani de serviciu şi un bilanţ tragic de 400 de accidente care au costat viaţa a 200 de piloţi, ultimele avioane de vânătoare MiG-21, uneori poreclite „sicrie zburătoare”, au zburat pentru ultima dată vineri sub drapelul Indiei, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

Ceremonia a avut loc în apropierea oraşului Chandigarh, din nordul Indiei, unde au fost livrate primele exemplare ale aeronavei.

O mulţime numeroasă şi-a luat rămas bun de la cele 36 de avioane MiG-21 din epoca sovietică încă în serviciu, la o zi după ce New Delhi a semnat o comandă de 7 miliarde de dolari pentru 97 de avioane de vânătoare Tejas proiectate şi fabricate local.

Ministrul Apărării, Rajnath Singh, înalţi oficiali ai forţelor aeriene şi foşti piloţi de MiG-21 au participat la spectacolul aerian.

Din cauza lipsei de aeronave moderne, armata indiană, care iniţial plănuia să retragă avioanele MiG-21 până la mijlocul anilor 1990, le-a prelungit durata de viaţă.

Un total de 874 de exemplare din acest avion de vânătoare rusesc au fost livrate Indiei din anii 1960.

Încercările de a produce avioane de luptă pe plan intern au eşuat de mult timp, în timp ce contractele de achiziţii externe au fost îngreunate de birocraţia greoaie şi de suspiciunile de corupţie.

Avioanele MiG-21 au format coloana vertebrală a forţelor aeriene indiene timp de decenii, dar istoricul lor slab de siguranţă le-a adus porecla de „sicrie zburătoare”.

„Deşi imperfecte, erau performante”, a declarat pentru AFP Raghunath Nambiar, un fost ofiţer superior în forţele aeriene indiene, amintind de rolul lor decisiv în războiul din 1971 împotriva Pakistanului, care a dus la crearea Bangladeshului.

„Conceput pentru a fi simplu şi robust, MiG-21 şi-a arătat limitele pe măsură ce s-a învechit”, recunoaşte Nambiar.

„Defecţiunile motorului, defecţiunile hidraulice şi problemele electrice erau frecvente, fără un sistem de rezervă fiabil”, a enumerat el. „Aterizările de urgenţă şi catapultările au devenit frecvente”, a mai spus ofiţerul.

Aproximativ 400 de accidente de MiG au fost înregistrate în peste şase decenii, costând viaţa a 200 de piloţi.

MiG-21 „nu a fost niciodată proiectat să fie în serviciu timp de aproape şapte decenii” şi „este timpul să ne luăm rămas bun de la el”, a subliniat fostul general.

India, a cincea cea mai mare economie a lumii şi unul dintre cei mai mari importatori de arme din lume, a făcut din modernizarea armatei sale o prioritate, intensificând eforturile de a stimula producţia locală de arme.

New Delhi se simte ameninţat de mai multe ţări, în special de Pakistanul vecin. În luna mai, cele două puteri nucleare au avut ciocniri militare timp de patru zile.

Ambele părţi au revendicat victoria, fiecare lăudându-se că a doborât mai multe avioane de vânătoare ale adversarului.

În aprilie, India a semnat un acord cu Franţa pentru achiziţionarea a 26 de avioane de vânătoare Rafale, produse de grupul Dassault Aviation, adăugându-se la o comandă iniţială de 36.

Luna trecută, New Delhi a anunţat că India va dezvolta şi produce motoare pentru avioane de vânătoare la nivel local, în parteneriat cu o companie franceză nedezvăluită.

Angad Singh, coautor al cărţii „Icon of the Sky: A History of India’s MiG-21”, ce urmează să apară, consideră că ţara se află într-o „poziţie care nu e de invidiat”, din cauza deficitului actual de avioane de vânătoare.

Pentru a rezolva această problemă, guvernul sprijină activ producţia unei versiuni îmbunătăţite a avioanelor Teja şi sunt în curs de desfăşurare discuţii cu Franţa pentru achiziţionarea a 114 avioane Rafale suplimentare, a spus el.