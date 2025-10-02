Germania l-a convocat pe reprezentantul Georgiei la Berlin, pe fondul escaladării disputei diplomatice între cele două țări

Ministerul de Externe german l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Georgiei la Berlin, după criticile guvernului georgian faţă de ambasadorul german la Tbilisi, transmite joi agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

”Am trimis un mesaj clar: acuzaţiile neîntemeiate şi retorica agresivă ale autorităţilor georgiene împotriva ambasadorului german la Tbilisi sunt inacceptabile şi trebuie să înceteze”, a scris MAE german joi pe platforma X.

În prezent, însărcinatul cu afaceri Ani Abuladze conduce ambasada Georgiei la Berlin întrucât deocamdată nu a fost numit un nou ambasador.

Ambasadorul Germaniei la Tbilisi, Peter Fischer, a provocat iritarea guvernului georgian prin comentarii despre tendinţa autoritaristă din ţara caucaziană şi prin participarea sa la audierea în instanţă a unor membri ai opoziţiei politice georgiene.

La finalul lunii septembrie, Fischer a fost convocat la sediul Ministerului de Externe georgian şi acuzat de interferenţă în problemele interne ale Georgiei. Diplomaţia germană a respins acuzaţiile, pe care le-a calificat drept ”nefondate”.

Partidul Visul Georgian a fost declarat câştigător al alegerilor parlamentare controversate de la finalul anului trecut din Georgia, decizie urmată de proteste ample ale opoziţiei ce au durat câteva săptămâni.

Scrutinul respectiv a tensionat şi mai mult relaţiile între Tbilisi şi Bruxelles, ulterior guvernul georgian suspendând negocierile de aderare la Uniunea Europeană.

Delegaţia UE la Tbilisi şi-a exprimat solidaritatea cu ambasadorul german Peter Fischer.