Kazahstan va plăti SUA 4 miliarde de dolari pentru livrarea de locomotive / ”Vor alimenta conectivitatea dintre Europa şi Asia”

Statele Unite şi Kazahstanul au încheiat un acord în valoare de 4 miliarde de dolari pentru livrarea de locomotive americane, a declarat luni secretarul pentru Comerţ, Howard Lutnick, citat de Reuters, transmite News.ro.

Înţelegerea a fost convenită după o discuţie telefonică între preşedintele american Donald Trump şi omologul său kazah, Kassym-Jomart Tokaev.

”Aceste locomotive vor alimenta conectivitatea dintre Europa şi Asia, legând Coridorul de Mijloc, cu tehnologie americană în centrul său”, a scris Lutnick pe platforma X.

Oficialul american nu a precizat care companii din SUA vor fi implicate în contract sau ce rol vor avea în producţia locomotivelor.

Kazahstanul, stat situat la graniţa cu Rusia şi China, se confruntă în prezent cu o taxă vamală de 25% impusă de administraţia Trump. Într-o scrisoare trimisă în iulie preşedintelui american, Tokayev se declara pregătit pentru un dialog constructiv pe teme comerciale.