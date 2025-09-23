Kazahstan va plăti SUA 4 miliarde de dolari pentru livrarea de locomotive / ”Vor alimenta conectivitatea dintre Europa şi Asia”
Statele Unite şi Kazahstanul au încheiat un acord în valoare de 4 miliarde de dolari pentru livrarea de locomotive americane, a declarat luni secretarul pentru Comerţ, Howard Lutnick, citat de Reuters, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Înţelegerea a fost convenită după o discuţie telefonică între preşedintele american Donald Trump şi omologul său kazah, Kassym-Jomart Tokaev.
”Aceste locomotive vor alimenta conectivitatea dintre Europa şi Asia, legând Coridorul de Mijloc, cu tehnologie americană în centrul său”, a scris Lutnick pe platforma X.
Oficialul american nu a precizat care companii din SUA vor fi implicate în contract sau ce rol vor avea în producţia locomotivelor.
Kazahstanul, stat situat la graniţa cu Rusia şi China, se confruntă în prezent cu o taxă vamală de 25% impusă de administraţia Trump. Într-o scrisoare trimisă în iulie preşedintelui american, Tokayev se declara pregătit pentru un dialog constructiv pe teme comerciale.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Taxa de 100.000 de dolari pentru viza H-1B impusă de Trump declanşează o cursă globală pentru atragerea de talente de top / ”Cea mai mare oportunitate pentru Europa”
Statele Unite intenţionează să impună sancţiuni împotriva întregii Curţi Penale Internaţionale, ca represalii pentru anchetele pe care le desfăşoară cu privire la crimele de război care ar fi fost comise de Israel în Gaza
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.