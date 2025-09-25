Jurnalist din Ploieşti, trimis în judecată în al doilea dosar de şantaj

Un jurnalist din Ploieşti care deţine o publicaţie online a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti într-un al doilea dosar de şantaj şi influenţarea declaraţiilor, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat emis, joi, de PCA Ploieşti, inculpatul S. C. a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru şantaj în formă continuată, influenţarea declaraţiilor în formă continuată şi divulgarea informaţilor secrete de serviciu sau nepublice.

„În fapt s-a reţinut că, după ce la data de 10.01.2025 persoana vătămată N.V.A. a fost audiat în calitate de martor în dosarul de urmărire penală cu numărul 178/283/P/2023, în care numitul S.C. deţine calitatea de inculpat cercetat pentru infracţiuni de corupţie, şantaj şi infracţiuni contra patrimoniului, aflat sub măsura preventivă a controlului judiciar, audiere de care avea cunoştinţă întrucât a fost efectuată în prezenţa apărătorului său ales, în perioada 07.02.2025-01.04.2025, în mod repetat, în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de jurnalist şi proprietar ‘de facto’ al unui ziar online, a exercitat acte de constrângere morală asupra persoanei vătămate, constând în darea în vileag prin publicarea a 5 articole conţinând fapte defăimătoare, denigratoare şi compromiţătoare la adresa sa, fapte care, dacă ar fi adevărate ar antrena răspunderea penală a persoanei vătămate pentru infracţiuni de corupţie, de violenţă, şantaj, constituirea unui grup infracţional organizat”, arată sursa citată.

Anchetatorii explică faptul că jurnalistul ar fi acţionat astfel pentru a-l determina pe martor să îşi schimbe declaraţiile date în faţa organelor de urmărire penală, să nu mai dea alte declaraţii în faţa acestora incriminatoare la adresa sa şi să nu mai depună probe împotriva sa în dosarul penal în care deţine calitatea de inculpat.

„Totodată, în acelaşi scop de şantajare a persoanei vătămate N.V.A., în perioada februarie – aprilie 2025, inculpatul S.C. (…) a postat două articole de presă în care au fost publicate şi expuse documente care conţin informaţii cu caracter nepublic, aflate în dosare de urmărire penală instrumentate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală, şi de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti”, se mai menţionează în comunicatul PCA.

Jurnalistul S. C. a mai fost deferit justiţiei, în luna iunie, într-un dosar de şantaj şi influenţarea declaraţiilor, ambele infracţiuni fiind comise în formă continuată.

El este acuzat că a exercitat acte de constrângere morală asupra unei persoane vătămate care este denunţător într-un alt dosar în care jurnalistul a fost trimis în judecată alături de alţi 6 inculpaţi, pentru infracţiuni de corupţie.