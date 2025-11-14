Vedeta Bosniei, Dzeko, le-a pus gând rău tricolorilor înaintea meciului decisiv din preliminariile CM 2026

Naționala de fotbal a României va juca sâmbătă un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Tricolorii vor întâlni la Zenica echipa din Bosnia și Herțegovina. Edin Dzeko, vedeta gazdelor, spune: „avem un grup puternic, vrem să câștigăm”.

Bosnia va România se va disputa sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, la Zenica. Duelul decisiv va fi LiveText pe G4Media.ro și în direct pe Prima TV.

Edin Dzeko spune că Bosnia vrea victoria contra României

Ajuns la 39 de ani, Edin Dzeko este vedeta naționalei din Bosnia și Herțegovina. În prezent, atacantul îmbracă tricoul Fiorentinei și spune că prima reprezentativă a țării sale este pregătită de duelul cu România.

Dzeko amintește, de asemenea, că știe cum este să joci la un Campionat Mondial de fotbal, performanță pe care Bosnia a atins-o cu ocazia turneului final din 2014, unul găzduit de Brazilia.

În tur, Bosnia s-a impus cu 1-0 pe Arena Națională din București.

„Pentru noi urmează două meciuri care sunt precum cele de play-off. Avem un grup puternic, avem jucători tineri și oricare poate fi cel care ne deschide drumul spre turneul final. Ne antrenăm tare și suntem foarte motivați pentru aceste două partide. Iar eu sunt gata să ajut acest grup, vreau să mergem împreună la turneul final.

E adevărat că nu joc foarte des la club, mi-aș dori să o fac mai mult. Dar sunt foarte motivat pentru a ajuta naționala și cred că experiența mea va contribui în aceste două meciuri speciale. Sunt pregătit să dau totul. Pentru mine, fiecare meci e special. Altfel nu aș fi fost aici. Toți știm ce poate însemna o victorie, dar și ce ne poate aduce o înfrângere.

România are o echipă bună, de asemenea, e tânără. V-am învins în primul meci și chiar dacă ați spus că ați fost mai buni, la final rezultatul e tot ce contează. Vreau ca mâine să fim mai buni, dar și să câștigăm. Asta e tot ce contează. România are jucători buni, tineri de valoare, dar și un antrenor cu experiență. Mă aștept la un meci greu, dar și noi avem calitate. Suntem pregătiți!

Eu deja am jucat la un Campionat Mondial. Orice jucător visează să participe la un turneu major cu naționala. Sper să mai fac asta o dată. E presiune, dar știm ce avem de făcut. Ambele echipe au calitate, noi avem un avantaj că jucăm acasă. Dar în fotbal nu știi niciodată ce se va întâmpla.

Noi am câștigat în România, dar ne așteptăm la un nou meci greu. Sper să putem câștiga din nou. Cred că acum România e mai bună față de meciul trecut din Bosnia (n.r- 1-0 în 2022).

Atunci nu era la 100% ca echipă, avea o generație nouă. Dar acum e, mai ales că are un antrenor cu mare experiență și jucători care evoluează de mult timp împreună. Dar și noi suntem mai buni decât atunci ”, a declarat Edin Dzeko, citat de Gsp.ro.

Bosnia-Herțegovina – România / sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45, Stadion Bilino Polje (Zenica) / LiveText pe G4Media.ro

Lotul convocat pentru cele două jocuri este format din 13 jucători din străinătate și alți 13 fotbaliști care evoluează în prima ligă din România:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Grupa H, clasament după victoria cu Austria

1 Austria 15 puncte / 6 meciuri

2 Bosnia și Herțegovina 13 / 6 meciuri

3 România 10 / 6 meciuri

4 Cipru 8 / 7 meciuri

5 San Marino 0 / 7 meciuri.

Calculele calificării

Din punct de vedere matematic, România mai poate spera chiar și la primul loc, însă varianta este una extrem de greu de realizat.

Tricolorii trebuie să învingă în ambele meciuri rămase (cu Bosnia și San Marino), iar austriecii să piardă atât cu Bosnia, cât și cu Cipru. În această variantă, diferența dintre România și Bosnia s-ar face la golaveraj.

Să revenim însă la lucrurile palpabile: România trebuie să câștige cu Bosnia și San Marino, iar Bosnia să nu treacă de Austria în ultima etapă pentru a încheia pe locul al doilea și pentru a ajunge la baraj.

Au rămas de disputat

15 noiembrie

19:00 – Cipru – Austria

21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina

21:45 – ROMÂNIA – San Marino.

De știut

Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Miza locului 2 în grupă pentru România

Tricolorii pot ajunge la barajul CM 2026 și prin traseul Ligii Națiunilor, în urma performanțelor de anul trecut, dar asta înseamnă că sigur nu ar fi cap de serie și ar juca semifinala barajului, într-o singură manșă, în deplasare.