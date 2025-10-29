G4Media.ro
Pasagera unui vas de croazieră, o femeie de 80 de ani, a…

Pasagera unui vas de croazieră, o femeie de 80 de ani, a murit după ce a fost uitată pe o insulă din Australia

O pasageră a unui vas de croazieră a fost lăsată accidental în urmă în timpul unei excursii pe o insulă din zona Marii Bariere de Corali din Australia şi a murit, transmite miercuri agenţia de știri DPA, citată de Agerpres.

Postul australian de televiziune ABC News a relatat miercuri că pasagera în vârstă de 80 de ani de la bordul navei Coral Adventurer participase la o drumeţie în grup pe Insula Lizard, organizată de operatorul croazierei.

În timpul excursiei, ea a anunţat grupul că nu poate să meargă mai departe şi că se va întoarce singură la navă. Faptul că nu a reuşit să facă acest lucru a trecut iniţial neobservat, iar nava a ridicat ancora.

Câteva ore mai târziu s-a observat că femeia nu se afla la bord, potrivit relatării. Nava s-a întors, însă ea a fost dată dispărută.

Autorităţile au lansat o operaţiune de căutare, sâmbătă seara, care a continuat până noaptea târziu.

Femeia a fost găsită moartă duminică.

Poliţia a descris moartea femeii drept „bruscă”, însă aceasta „nu este considerată suspectă”. ABC nu a furnizat alte detalii referitoare la cauza decesului.

