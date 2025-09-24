Comisia Europeană anunţă măsuri pentru o mai bună protecţie a apelor de suprafaţă şi subterane / Vor fi actualizate listele de poluanți ai apei

Comisia Europeană salută acordul politic provizoriu la care au ajuns marţi Parlamentul European şi Consiliul cu privire la propunerea Comisiei de actualizare a listelor de poluanţi ai apei, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, transmite Agerpres.

Această revizuire asigură faptul că listele de poluanţi ai apei vor fi aliniate la cele mai recente avize ştiinţifice şi că noile substanţe vor fi monitorizate şi controlate cu mai multă stricteţe în apele de suprafaţă şi în apele subterane. Trei acte legislative ale UE vor fi adaptate în consecinţă: Directiva-cadru privind apa, Directiva privind standardele de calitate a mediului şi Directiva privind apele subterane.

Noile măsuri vor spori rezilienţa UE în domeniul apei şi vor marca o contribuţie importantă la obiectivul său ambiţios de reducere la zero a poluării, se arată în comunicat.

Pe listele de poluanţi ai apei vor fi adăugate noi substanţe cu efecte nocive bine documentate asupra mediului şi a sănătăţii umane. În plus, acordul actualizează limitele pentru poluanţii incluşi deja în liste, iar şase substanţe care nu mai prezintă un risc la nivelul UE sunt mutate pe listele poluanţilor de interes naţional datorită măsurilor luate pentru a interzice sau a restricţiona utilizarea lor, în conformitate cu cele mai recente dovezi ştiinţifice.

În spiritul simplificării, acordul introduce anumite derogări pe termen scurt de la principiul nedeteriorării calităţii şi cantităţii apei. De asemenea, acordul reduce sarcina administrativă pentru statele membre.

Parlamentul European şi Consiliul vor trebui acum să adopte în mod oficial noua directivă, care va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statele membre vor trebui apoi să pună în aplicare cerinţele acesteia şi să transpună modificările aduse celor trei directive relevante ( Directiva-cadru privind apa, Directiva privind standardele de calitate a mediului şi Directiva privind apele subterane), până la 22 decembrie 2027.