Noul simbol al protestelor generației Z: Un steag al piraților făcut celebru de serialul japonez manga “One Piece”

Un craniu zâmbitor și oase încrucișate cu o particularitate distinctivă – craniul poartă o pălărie de paie cu o bandă roșie – steagul lui Luffy este cel mai recent reper al culturii pop care inspiră protestatarii din întreaga lume, indiferent de cauza lor, potrivit Wall Street Journal.

Monkey D. Luffy este un pirat cu corp de cauciuc care luptă împotriva guvernelor tirane în timp ce el și echipajul său pestriț navighează pe ocean. În ultimele luni, tinerii protestatari din Asia, Europa și SUA au adoptat steagul său de pirat ca simbol al protestelor.

Luffy este protagonistul unui serial japonez de benzi desenate și animație de lungă durată, intitulat „One Piece”, care urmărește aventurile sale în căutarea unui comori legendare.

Acum, steagul său distinctiv poate fi văzut fluturând printre steagurile naționale, bannerele „Free Palestine” și pancartele improvizate care împânzesc mulțimile în cadrul protestelor recente din Indonezia și Nepal până în Franța și Marea Britanie.

Prezența sa tot mai mare arată greutatea culturală a generațiilor tinere din Japonia în ceea ce privește producția prodigioasă de manga și anime, o comoară comună de povești citite pe telefoane și transmise online, care sunt extrem de populare în întreaga lume.

„Cred că este inevitabil ca mișcările de protest conduse de tineri să încorporeze imagini din anime”, a spus Matt Alt, autorul cărții „Pure Invention”, o carte despre cultura japoneză modernă și atractivitatea sa globală. Populate de protagoniști tineri care luptă împotriva autorităților adulte, „anime-urile sunt o limbă comună pentru tinerii de pe întreg globul”, a spus el.

În Nepal, steagul Jolly Roger al Piraților cu Pălării de Paie a fost atârnat de porțile ornamentatl ale clădirilor guvernamentale în flăcări din centrul orașului Kathmandu, care a fost zguduit în această vară de proteste împotriva nepotismului și corupției oficiale. Peste 20 de persoane au murit în ciocnirile cu poliția.

În Indonezia, steagul lui Luffy a devenit atât de vizibil în timpul protestelor mortale provocate de alocațiile de 3.000 de dolari pe lună pentru locuințe acordate parlamentarilor, încât oficialii au avertizat că afișarea acestuia în ziua independenței țării, pe 17 august, ar putea duce la închisoare. Ulterior, guvernul a retras alocațiile.

Steagul a apărut și în Marea Britanie în timpul marșurilor pro-palestiniene și la un protest împotriva recentei vizite de stat a președintelui Trump. Casa Albă nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. În Franța, oamenii au ieșit în stradă cu steagul lui Luffy, furioși din cauza reducerilor cheltuielilor publice și a disfuncționalității guvernului.

Simbolul a prins mai încet în SUA, dar a fost văzut în postările de pe rețelele sociale din timpul protestelor din Los Angeles împotriva măsurilor restrictive ale lui Trump în materie de imigrație. De asemenea, a fost vizibil sâmbătă în timpul unui protest din New York City la un magazin Apple, unde protestatarii au criticat compania pentru utilizarea minelor de cobalt din Africa.

În căutarea sa de a găsi comoara „One Piece” și de a deveni rege al piraților, Luffy și echipajul său ancorează în mod obișnuit în locuri unde oamenii se luptă împotriva a ceea ce este descris drept un conducător despotic. Echipajul său și alte echipaje de pirați sunt urmărite peste ocean de un guvern mondial hotărât să le distrugă.

Serialul de benzi desenate „One Piece” s-a vândut în sute de milioane de exemplare în întreaga lume de când Luffy a apărut pentru prima dată acum mai bine de un sfert de secol, iar serialul are peste 1.000 de episoade.

Personaje precum Luffy și echipajul său sunt mukokuseki, ceea ce înseamnă că nu au o etnie definită și, prin urmare, sunt ușor de identificat de cititori și spectatori din întreaga lume, a spus Roland Kelts, profesor invitat la Universitatea Waseda din Tokyo și autor al cărții „Japanamerica”, o carte despre popularitatea culturii japoneze în SUA.

Ajutat de viteza cu care traducerile se răspândesc online și prin serviciile de streaming, „Luffy, personajul ilustrat cu aspectul său elastic, devine imediat Luffy al tău, indiferent unde locuiești și ce limbă vorbești”, a spus Kelts.