EXCLUSIV Labrum la London Fashion Week: O poveste puternică, haine mai puțin convingătoare

Colecția Labrum Spring/Summer 2026, prezentată în cadrul London Fashion Week, a avut loc într-un cadru cu o încărcătură simbolică puternică: o biserică transformată în podium, acompaniată de orchestră și muzică live. Această alegere a conferit show-ului o atmosferă intensă, aproape ritualică, ce a subliniat ideea de comunitate și apartenență, valori pe care brandul Labrum le explorează constant. Într-o industrie adesea criticată pentru superficialitate, Labrum reușește să rămână fidel unui mesaj cultural autentic, dedicat explorării identității afro-diasporice și dialogului dintre tradiție și modernitate.

Unul dintre marile puncte forte ale colecției a fost contextul și prezentarea. Muzicienii live, spațiul sacru și modul în care modelele au coborât treptele bisericii au transformat defilarea într-o experiență care depășește moda și devine act cultural. Această dimensiune a oferit colecției o greutate emoțională greu de ignorat.

Tot la capitolul reușite putem nota simbolistica accesoriilor, pălăriile cu pene, coafurile ornamentale, beretele reinterpretate, dar și bijuteriile supradimensionate, care au dat un sens vizual coerent poveștii pe care brandul a vrut să o transmită. La fel de inspirată a fost și paleta cromatică: roșul vibrant, turcoazul saturat, albul pur și accentele de portocaliu au vorbit despre vitalitate, reziliență și curaj, oferind un contrapunct plin de energie într-un sezon dominat de minimalism cromatic.

Nu în ultimul rând, varietatea pieselor, de la costume reinterpretate și salopete cu tăieturi geometrice până la tunici fluide și rochii cu franjuri a arătat dorința brandului de a îmbina stilul cotidian cu elemente ceremoniale, adresându-se atât vieții de zi cu zi, cât și momentelor cu încărcătură culturală.

Cu toate acestea, colecția a avut și puncte slabe evidente, care au diminuat impactul vizual și tehnic al show-ului. În primul rând, execuția croielilor a lăsat de dorit: sacourile și pantalonii nu au avut precizia necesară pentru a impresiona pe o scenă internațională, cu linii șubrede, umeri lăsați și materiale care nu au căzut fluid.

Această lipsă de rigurozitate în construcție contrastează cu ambiția conceptuală și trădează limite de producție. Materialele alese au reprezentat un alt punct vulnerabil. Deși culorile au fost bine gândite, anumite textile, în special cele albe și turcoaz au părut ieftine și prea subțiri sub lumina scenei, lipsind colecția de greutatea vizuală pe care o cere un astfel de show. De asemenea, aplicațiile decorative, cum ar fi franjurile sau ornamentele aurii, au părut mai degrabă adăugate ulterior decât integrate organic în design, ceea ce a afectat coerența estetică a unor look-uri.

Un alt aspect problematic a fost raportul dintre haine și accesorii. Pălăriile uriașe, coafurile spectaculoase și elementele de styling au dominat în multe cazuri siluetele, deturnând atenția de la haine. În loc să funcționeze ca extensii ale colecției, aceste accesorii au dat impresia că încearcă să compenseze lipsa de rafinament a pieselor de bază.

Această disproporție a dus la un dezechilibru vizual între simplitatea hainelor și exuberanța accesoriilor. În plus, unele look-uri au repetat aceleași coduri estetice – costume simple cu inserții aurii sau ținute monocrome cu accesorii mari, fără variația necesară pentru a susține un show complet și divers, ceea ce a creat un sentiment de redundanță.

În concluzie, Labrum SS26 a fost o colecție cu o identitate culturală clară și un concept emoțional solid, susținută de o prezentare memorabilă și de un mesaj social necesar. Totuși, punctele slabe, execuția tehnică insuficient rafinată, materialele sub așteptări și supradimensionarea accesoriilor au diminuat din forța propunerii.

Labrum rămâne un brand cu relevanță culturală și cu un rol important în scena modei britanice, dar pentru a intra în dialog direct cu marile case internaționale, va trebui să își ridice standardele de execuție la nivelul poveștii puternice pe care o spune. Cu alte cuvinte, mesajul există și este puternic, dar forma prin care e transmis trebuie să fie la fel de solidă și sofisticată.