Uniunea Europeană acuză Moscova de „ingerinţă profundă” în alegerile din Republica Moldova: „Nu este prima dată când Rusia recurge la tactici clasice de manipulare şi dezinformare, dar astăzi merge mult mai departe”
Uniunea Europeană a acuzat joi faptul că Republica Moldova se confruntă cu o „campanie de dezinformare fără precedent” condusă de Rusia în perioada premergătoare alegerilor parlamentare, relatează AFP, transmite Agerpres.
„Nu este prima dată când Rusia recurge la tactici clasice de manipulare şi dezinformare, dar astăzi merge mult mai departe”, a avertizat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper.
Moscova „se amestecă profund în procesul electoral”, a spus ea.
Votul de duminică este considerat crucial pentru viitorul acestei foste republici sovietice cu aproximativ 2,5 milioane de locuitori şi care şi-a câştigat independenţa în 1991, prinsă între aprofundarea legăturilor sale cu Uniunea Europeană, la a cărei aderare este candidată, şi revenirea sub influenţa Rusiei, comentează AFP.
Până în prezent, majoritatea sondajelor arată că PAS, partidul pro-UE al preşedintei Maia Sandu, la putere din 2021, se află în frunte.
Maia Sandu a denunţat însă „ingerinţa fără precedent” a Kremlinului în alegeri, acuzând Rusia că „a turnat sute de milioane de euro” pentru a cumpăra voturi şi pentru a-i dezinforma pe alegători.
