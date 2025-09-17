Iranul a executat un bărbat pentru presupus spionaj în favoarea Israelului / Activiştii susţin că bărbatul a fost torturat pentru a obţine o mărturisire falsă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Iranul a anunţat, miercuri, că a executat un bărbat pe care l-a acuzat de spionaj în favoarea Israelului, lucru contestat de activişti, care susţin că acesta a fost torturat pentru a obţine o mărturisire falsă, transmite The Associated Press, preluată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Agenţia de ştiri Mizan l-a identificat pe bărbatul executat ca fiind Babak Shahbazi, despre care susţine că a colectat şi vândut informaţii sensibile despre centrele de date şi instalaţiile de securitate iraniene către agenţii israelieni.

Activistii au afirmat, însă, că Shahbazi a fost reţinut pentru că i-a scris o scrisoare preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski oferindu-i ajutorul său.

Iranul a furnizat Rusiei drone pe care Moscova le-a folosit pentru a ataca Ucraina.

Nu au fost date detalii despre modul în care a fost executat Shahbazi, deşi condamnaţii sunt de obicei spânzuraţi.

Iranul a spânzurat opt persoane pentru spionaj de la războiul de 12 zile cu Israelul, stârnind temeri din partea activiştilor că guvernul ar putea desfăşura o serie de execuţii.

Israelul a purtat un război aerian cu Iranul, ucigând aproximativ 1.100 de persoane, inclusiv mulţi comandanţi militari. Iranul a lansat rachete asupra Israelului ca răspuns.