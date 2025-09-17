G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Iranul a executat un bărbat pentru presupus spionaj în favoarea Israelului /…

iran, teheran, steag, drapel
Sursa foto: 185636560 © Borna Mirahmadian | Dreamstime.com

Iranul a executat un bărbat pentru presupus spionaj în favoarea Israelului / Activiştii susţin că bărbatul a fost torturat pentru a obţine o mărturisire falsă

Articole17 Sep 0 comentarii

Iranul a anunţat, miercuri, că a executat un bărbat pe care l-a acuzat de spionaj în favoarea Israelului, lucru contestat de activişti, care susţin că acesta a fost torturat pentru a obţine o mărturisire falsă, transmite The Associated Press, preluată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Agenţia de ştiri Mizan l-a identificat pe bărbatul executat ca fiind Babak Shahbazi, despre care susţine că a colectat şi vândut informaţii sensibile despre centrele de date şi instalaţiile de securitate iraniene către agenţii israelieni.

Activistii au afirmat, însă, că Shahbazi a fost reţinut pentru că i-a scris o scrisoare preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski oferindu-i ajutorul său.

Iranul a furnizat Rusiei drone pe care Moscova le-a folosit pentru a ataca Ucraina.

Nu au fost date detalii despre modul în care a fost executat Shahbazi, deşi condamnaţii sunt de obicei spânzuraţi.

Iranul a spânzurat opt persoane pentru spionaj de la războiul de 12 zile cu Israelul, stârnind temeri din partea activiştilor că guvernul ar putea desfăşura o serie de execuţii.

Israelul a purtat un război aerian cu Iranul, ucigând aproximativ 1.100 de persoane, inclusiv mulţi comandanţi militari. Iranul a lansat rachete asupra Israelului ca răspuns.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Iranul susţine că tot materialul nuclear îmbogăţit se află sub dărâmături după războiul cu Israelul

Articole12 Sep • 563 vizualizări
0 comentarii

Doi cetăţeni străini arestați în Serbia, suspectaţi că ar fi vrut să transmită Chinei secrete militare americane, şi-au scos brăţările electronice şi au dispărut

Articole10 Sep • 1.401 vizualizări
0 comentarii

Iranul afirmă că a convenit un nou cadru de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică

Articole10 Sep • 160 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.