Grindeanu vrea competiție pentru șefia PSD, deși crede că „în partid nu…

PSD sigla
Sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Grindeanu vrea competiție pentru șefia PSD, deși crede că „în partid nu mai sunt dorite conflicte interne” / „Îl aștept pe Titus Corlățean să redevină activ”

Articole31 Oct • 434 vizualizări 2 comentarii

Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, joi seara, într-o conferinţă de presă susţinută la Reşiţa, că şi-ar fi dorit să existe o competiţie în cursa pentru conducerea PSD, menţionând că îl aşteaptă pe Titus Corlăţean să „redevină activ” în partid.

„Să ştiţi că mi-am dorit, şi aşa am şi declarat public, mi-aş fi dorit să existe competiţie. Şi până la un moment dat era foarte clar că va fi această competiţie, cu colegul şi prietenul meu, Titus Corlăţean, pe care îl ştiu (…) de vreo 20 şi ceva de ani, de la TSD. Eu mi-am văzut de culoarul meu, mi-am construit echipa, am aşteptat, să spunem, răspunsuri din partea oamenilor pe care i-am vrut în echipă şi am mers mai departe. Ar fi fost bună, şi mai bună, o competiţie în PSD. (…) Dar eu îl aştept pe Titus (Corlăţean – n.r.) să redevină activ. Am şi avut o discuţie cu el în urmă cu două săptămâni şi sunt optimist din acest punct de vedere”, a spus Sorin Grindeanu.

În opinia sa, existenţa unei singure moţiuni în PSD are ca motiv faptul că în partid nu mai sunt dorite conflicte interne, care ar putea slăbi formaţiunea politică.

„Lumea, indiferent de cine candidează ca preşedinte – fiindcă eu candidez împreună cu toţi ceilalţi, nu e separat acest lucru, lumea îşi doreşte să se readune în PSD, să nu mai existe conflicte interne, să nu mai existe lucruri care ar putea slăbi, în aceste vremuri, PSD. Poate asta ar putea fi o explicaţie”, a menţionat Grindeanu.

El a arătat că, împreună cu echipa de conducere pe care o propune la Congresul PSD, a simţit că membrii partidului se mobilizează, îşi doresc „să tureze motoarele” şi să facă „lucruri bune pentru români”.

Sorin Grindeanu a mai spus că echipa sa este una tânără, formată din oameni care au performat în funcţiile politice sau administrative ocupate. În acest context, Grindeanu a arătat că aproape toţi membrii echipei de conducere propuse sunt mai tineri decât el.

„Eu am propus oameni care au demonstrat că au încrederea cetăţenilor. Eu am propus oameni care au performat. Eu n-am luat pe nimeni din joben să-l propun vicepreşedinte, prim-vicepreşedinte sau secretar general. Eu am propus oameni care, în organizaţiile lor, au avut rezultate, primari cu rezultate, preşedinţi de Consilii Judeţene sau parlamentari foarte buni. Eu asta am propus şi cu asta merg în faţa Congresului – o echipă tânără, dar totodată cu multă forţă administrativă şi cu multă încredere dată de cetăţeni”, a conchis preşedintele interimar al PSD.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

2 comentarii

  1. Chiar ma bucur ca ajunge Grindeanu seful PSD!
    Cu stilul lui arogant, slinos, je.gos, gretzos, nu poate duce partidul decat in jos! 🙂

  2. Se plange OUG13 ca n-are „rival”???? Vai, ce durere, vorba lui Ciolacu! HAUR-isti din toate tarile uniti-va! Cu ce-a mai ramas din pzd!

