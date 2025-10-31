România, pe val la Jocurile Balcanice de Yachting 2025: Sara Patache devine Campioană Balcanică / Ebru Bolat urcă din nou pe podium

România a obținut titluri importante la Jocurile Balcanice de Yachting 2025, inclusiv titlul de Campioană Balcanică pentru Sara Patache, la doar 17 ani, și o nouă performanță pentru Ebru Bolat, se arată într-un comunicat al Federației Române de Yachting.

România a urcat din nou pe podiumul yachtingului balcanic, la cea de-a 53-a ediție a Jocurilor Balcanice de Yachting – clase Olimpice și Optimist, desfășurate în perioada 16–19 octombrie 2025 la Nessebar, Bulgaria. Evenimentul, cunoscut și sub numele de Balcaniada, a reunit sportivi de elită din Turcia, Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord, Serbia și România.

Delegația tricoloră, alcătuită din 19 sportivi, a reușit o performanță notabilă prin Sara Patache (17 ani, Liceul „Mihai Eminescu” din Constanța), care a devenit Campioană Balcanică la clasa ILCA 4. Tânăra sportivă, deja campioană națională la aceeași clasă, confirmă astfel statutul de lider al noii generații de velieri români și potențialul tot mai mare al României în competițiile internaționale de yachting.

„Această victorie este rodul multor ore de muncă, disciplină și pasiune. Mă bucur enorm că am putut aduce aurul balcanic acasă și sper ca tot mai mulți tineri să descopere frumusețea acestui sport”, a declarat Sara Patache, imediat după festivitatea de premiere.

Performanța românească a fost completată de Ebru Bolat, care a reușit să urce pe locul al doilea la clasa ILCA 6, confirmând încă o dată valoarea echipei României în competițiile internaționale, dupa clasarea ei pe locul 9 la Campionatul Mondial din primăvara acestui an, în China.

Pentru rezultatele obținute, Federația Română de Yachting (FRY) a acordat premii de 2.000 lei pentru Sara Patache și 1.500 lei pentru antrenorul său, respectiv 1500 lei pentru Ebru Bolat.

„Aceste rezultate arată clar că România are un viitor strălucit în yachtingul de performanță. Investim în tinerii sportivi, în antrenori dedicați și în participarea la competiții internaționale, pentru a le oferi experiența și expunerea de care au nevoie. Sara și Ebru sunt exemple de perseverență și pasiune, iar Federația le este alături la fiecare pas”, declară Radu Niculăiță, președintele Federației Române de Yachting.

Federația Română de Yachting (FRY) este principalul promotor al sporturilor nautice cu vele din România, recunoscută oficial de Ministerul Sportului și afiliată la World Sailing – forul internațional care guvernează yachtingul la nivel global. Federația coordonează activitatea cluburilor sportive de profil, organizează competiții naționale și internaționale și susține pregătirea sportivilor de performanță, inclusiv a echipelor olimpice.

Misiunea FRY este dezvoltarea yachtingului în România prin sprijinirea tinerelor talente, promovarea educației nautice și creșterea vizibilității acestui sport într-un mod sustenabil, sigur și accesibil. Prin activitatea sa, Federația contribuie la consolidarea unei culturi maritime autentice și la integrarea României în circuitul internațional al sporturilor cu vele.