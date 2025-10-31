Liberali arată „pisica Nordis” celor din PSD. La ce folosește un proiect de lege ținut la sertar

După ce o alianță conjuncturală între PSD și AUR a votat în Biroul Permanent al Camerei Deputaților chemarea premierului Bolojan în fața Parlamentului, pentru a da explicații privind plecarea unor trupe americane din România, liberalii au ripostat scoțând de la sertar un proiect de lege care fusese votat în Senat în aprilie anul acesta și care zăcea de atunci la Camera Deputaților. Informația a fost publicată joi seara de Hotnews.

Este vorba de așa-numită „Lege Nordis”, care intenționează să reglementeze mai strict activitatea dezvoltatorilor imobiliari și față de care PSD are numeroase sensibilități.

Conform Hotnews, liberalul Gabriel Andronache a cerut suplimentarea ordinii de zi și înscrierea pe agendă și a Legii Nordis. PSD-iștii s-ar fi opus, pentru că solicitarea nu respecta procedura parlamentară. Andronache ar fi renunțat pe moment la inițiativă, dar a evocat posibilitatea de a repune proiectul pe agendă la începutu săptămânii viitoare.

Scandalul Nordis a izbucnit în octombrie anul trecut, cu puțin înainte de alegerile prezidențiale și parlamentare, când portalul Recorder a arătat cum dezvoltatorul imobiliar Nordis a înșelat sute de clienți, încasând avasuri pe care nu le-a mai onorat sau a vândut același apartament mai multor clienți. Scandalul a dus la demisia deputatei PSD Laura Vicol de la șefia Comisiei Juridice din Camera deputaților și din Parlament, întrucât era soția lui Valentin Ciorbă, unul din principații acționari ai afacerii Nordis.

Imediat după aceea, în noiembrie, un alt scandal izbucnea legat de același dezvoltator imobiliar. G4 Media dezvăluia că lideri ai PSD precum Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Gabriel Vlase (șeful SIE) au beneficiat de zboruri private cu avioane închiriate de Nordis pentru a participa la curse de Formula 1 sau la meciuri de fotbal internațional.

Date fiind emoția publică și contextul electoral, în ianuarie 2015 este depusă la Parlament o inițiativă legislativă menită să prevină pe viitor repetarea unor scandaluri imobiliare de tip Nordis. Proiectul prevede înscrierea în Cartea funciară a promisiunilor obligatorii, pentru ca un imobil să nu poată fi promis mai multor persoane, și că avansul va fi limitat la 15% la încheierea promisiunii de vânzare-cumpărare, urmând ca restul plăților să fie făcute în funcție de stadiile de dezvoltare – 25% la finalizarea structurii și 25% la finalizarea instalațiilor.

Proiectul este trecut cu o rapiditate uimitoare prin Senat, unde a primit votul pe 14 aprilie, după care este trimsi la Camera Deputaților. Aici însă, odată alegerile prezidențiale trecute, proiectul a intrat într-o perioadă de hibernare.

De unde este resuscitat acum de către liberali, ca ripostă la inițiativa PSD de a-l chema pe premierul Bolojan în fața Parlamentului. Interesant e faptul că proiectul de lege Nordis a fost inițiat de aproape 70 de parlamentari PSD.