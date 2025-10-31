Cele cinci aspecte asupra cărora au convenit Trump și Xi Jinping în timpul întâlnirii de 90 de minute

Președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping au avut o întâlnire de 90 de minute la baza aeriană Gimhae, lângă Busan, Coreea de Sud. Trump, vorbind la bordul avionului Air Force One, a descris întâlnirea ca fiind „extraordinară” și „foarte productivă”, cu progrese pe mai multe fronturi strategice. Este prima întâlnire față în față între cei doi conducători de după 2019, într-un context marcat de tensiuni comerciale, dispute tehnologice și războiul din Ucraina, potrivit Rador Radio România.

Trump a anunțat că Statele Unite vor reduce tarifele la produsele chinezești legate de fentanil cu 10 procente, în timp ce China va suspenda restricțiile asupra exporturilor de pământuri rare timp de un an. Aceste măsuri vizează reducerea presiunii asupra sectoarelor industriale cheie și prevenirea escaladării războiului comercial. Totodată, președintele SUA a confirmat că China va relua imediat achiziționarea de produse agricole din SUA, în special soia.



În timpul întâlnirii, Trump și Xi au discutat despre situația din Ucraina. Președintele SUA a îndemnat China să „acționeze responsabil” în relația sa cu Rusia și să nu faciliteze accesul la tehnologii sensibile care ar putea fi utilizate în conflict. Deși nu au fost anunțate angajamente concrete, Trump a declarat că „China a ascultat preocupările noastre” și că a fost deschisă o cale pentru dialogul privind securitatea internațională.

Pământurile rare, esențiale pentru fabricarea bateriilor, semiconductorilor și sistemelor de apărare, au fost supuse unor restricții impuse de China în ultimele luni. Trump a salutat suspendarea temporară a acestor măsuri ca „un semn de bunăvoință” și a subliniat că „industria americană are nevoie de acces stabil la aceste materiale pentru a-și menține competitivitatea”. Acordul include o revizuire comună a lanțurilor de aprovizionare strategice.



Ca parte a acordului, China s-a angajat să reia achizițiile de produse agricole americane, în special de soia, care fuseseră suspendate de la mijlocul anului. Trump a punctat că „fermierii americani au fost cei mai afectați de acest război comercial” și că acordul le-ar permite să „recupereze piețele pierdute”. Gestul a fost interpretat ca o concesie cheie din partea Beijingului pentru a facilita dezghețul relațiilor comerciale.



Trump a explicat că acordul oficializează lucrările anterioare desfășurate de delegațiile tehnice în cadrul întâlnirilor ținute în Malaezia. Deși nu a fost semnat niciun tratat obligatoriu din punct de vedere juridic, ambele părți au convenit să mențină deschise canalele de negocieri privind inteligența artificială, securitatea cibernetică și comerțul digital. „Am căzut de acord asupra a aproape tuturor chestiunilor”, le-a declarat Trump reporterilor de la bordul aeronavei Air Force One, adăugând că intenționează să viziteze China „foarte curând”.

Sursa: LA RAZON / Rador Radio România /.

Traducerea: Rodezia Costea