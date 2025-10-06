Cine este Andrei Popovici, numit consilier onorific pentru economie în Administrația Prezidențială

Andrei Popovici, numit de președintele Nicușor Dan consilier onorific pentru economie în cadrul Administrației Prezidențiale, a absolvit studii de licență în informatică la Universitatea T.U. Darmstadt, Germania, și un doctorat obținut la Institutul Elvețian de Tehnologie din Zurich (ETH Zurich), potrivit Agerpres.

A fost partener asociat la McKinsey & Company (2003-2012) și a deținut poziții de conducere la Banca Română de Credite și Investiții (BRCI), începând cu 2014.

În 2015, s-a alăturat echipei Telekom România în calitate de director executiv de vânzări locale și operațiuni clienți, conform https://www.romaniajournal.ro/ și https://comunitate.orange.ro/.

A fost CEO al Orange România Communications (2021-2024), potrivit datelor biografice publicate pe rețeaua LinkedIn.