G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Cine este Andrei Popovici, numit consilier onorific pentru economie în Administrația Prezidențială

Andrei Popovici, consilier Cotroceni
Linkedin, Andrei Popovici

Cine este Andrei Popovici, numit consilier onorific pentru economie în Administrația Prezidențială

Articole6 Oct 0 comentarii

Andrei Popovici, numit de președintele Nicușor Dan consilier onorific pentru economie în cadrul Administrației Prezidențiale, a absolvit studii de licență în informatică la Universitatea T.U. Darmstadt, Germania, și un doctorat obținut la Institutul Elvețian de Tehnologie din Zurich (ETH Zurich), potrivit Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

A fost partener asociat la McKinsey & Company (2003-2012) și a deținut poziții de conducere la Banca Română de Credite și Investiții (BRCI), începând cu 2014.

În 2015, s-a alăturat echipei Telekom România în calitate de director executiv de vânzări locale și operațiuni clienți, conform https://www.romaniajournal.ro/ și https://comunitate.orange.ro/.

A fost CEO al Orange România Communications (2021-2024), potrivit datelor biografice publicate pe rețeaua LinkedIn. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.