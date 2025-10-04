Unul dintre cele mai mari morminte din Valea Regilor, al faraonului Amenhotep al III-lea, a lui a fost deschis publicului

Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, unul dintre cele mai mari din Valea Regilor, în Egiptul de Sus, şi-a deschis oficial porţile pentru public, sâmbătă, după mulţi ani de închidere şi lucrări de restaurare, a constatat un jurnalist AFP prezent la faţa locului, transmite News.ro.

Autorităţile egiptene au organizat o ceremonie de inaugurare pentru acest mormânt săpat acum mai bine de 3.000 de ani, catalogat de arheologii francezi în 1799 în timpul campaniei lui Napoleon, săpat, jefuit, puternic deteriorat şi, în final, renovat cu ajutorul guvernului japonez şi al UNESCO.

Acest mormânt regal săpat într-un deal de pe malul vestic al Nilului, vizavi de oraşul Luxor, este „decorat cu cele mai rafinate picturi murale dintre mormintele moştenite din dinastia a XVIII-a”, dar „structura era pe punctul de a se prăbuşi”, iar pereţii erau foarte deterioraţi înainte de lucrările de renovare, potrivit site-ului UNESCO.

Ajuns adolescent pe tron, Amenhotep III, numit şi Amenophis III, a murit în 1349 î.Hr. la vârsta de 50 de ani, după o domnie de aproximativ patruzeci de ani marcată de prosperitate, stabilitate şi măreţie artistică.

Mormântul său se află în necropola din Tebe, unde erau îngropaţi faraonii, reginele, preoţii şi scribii regali între secolele XVI şi XI, înainte de începutul calendarului creştin.

După săpăturile efectuate în 1799 şi 1915 de arheologi francezi şi britanici, majoritatea figurinelor funerare găsite în mormânt au fost dispersate, o parte dintre ele ajungând la Muzeul Luvru din Paris, la Metropolitan Museum din New York sau la castelul Highclere din Marea Britanie, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Waseda din Japonia.

Cu toate acestea, mumia şi sarcofagul său se află la Muzeul Civilizaţiilor din Cairo, în timp ce Muzeul Egiptean din Piaţa Tahrir şi noul mare muzeu de egiptologie din capitală, GEM, adăpostesc statui colosale ale faraonului aşezat alături de soţia sa.

Amenhotep al III-lea a construit în apropierea mormântului său grandiosul templu Kom Al-Hittan, care a suferit de-a lungul timpului degradări cauzate de inundaţiile Nilului, dar care include încă două coloane colosale de granit care atrag turişti şi iubitori de antichităţi din întreaga lume.