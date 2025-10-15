Fiul interlopului Sile Cămătaru, dus în instanţă cu propunere de arestare după ce şi-a bătut băiatul pe stradă

Vasile Daniel Balint, unul dintre fiii interlopului Sile Cămătaru, a fost reţinut şi va fi dus în instanţă cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat că şi-a bătut copilul pe stradă în urmă cu două luni, transmite Agerpres.

Agresiunea a avut loc la începutul lunii august, pe o stradă din Sectorul 3, incidentul fiind surprins de o cameră de supraveghere.

Conform imaginilor, Vasile Daniel Balint îşi loveşte de mai multe ori băiatul de 12 ani peste faţă şi în zona corpului.

Băiatul nu locuieşte cu tatăl său, fiind crescut de bunicii din partea mamei.

„În urma coroborării mijloacelor de probă administrate în cauză a rezultat că, la data de 06.08.2025, în jurul orei 21:45, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Bucureşti, Sectorul 3, inculpatul B.V.D. i-a adresat injurii şi ameninţări cu acte de violenţă şi l-a agresat fizic pe fiul său în vârstă de 12 ani, în sensul că l-a lovit cu palma peste faţă şi cu pumnul şi palma în zona corpului, provocându-i suferinţe fizice, prin acţiunile sale tulburând ordinea şi liniştea publică, fapta fiind comisă în prezenţa mai multor persoane care au manifestat un sentiment vizibil de teamă şi nelinişte”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Vasile Daniel Balint, în vârstă de 28 de ani, este acuzat de săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

El va fi dus miercuri în faţa unui magistrat de la Judecătoria Sectorului 3 cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.