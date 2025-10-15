Bolojan, la inaugurarea primei fabrici a Grupului german Stihl: Cei din companiile private duc ţara noastră în spate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Grupul german Stihl a inaugurat oficial miercuri prima sa fabrică dedicată exclusiv echipamentelor pe acumulatori, la Oradea, în prezenţa premierului Ilie Bolojan, fiind o investiţie de 125 de milioane de euro, realizată în doar un an şi jumătate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Această investiţie la Oradea înseamnă transfer tehnologic, înseamnă acces la pieţe importante. Cei zeci de ani în care compania Stihl a cucerit pieţe, în care a asimilat tehnologii înseamnă că vor permite generarea de locuri de muncă, vor permite transfer tehnologic, acumularea de capabilităţi în aşa fel încât să putem dezvolta această zonă în anii următori. Această companie nu ar fi operaţională fără cei care vor lucra aici, o parte sunt aici în sală. Vreau să vă mulţumesc pe de acum pentru ceea ce veţi face şi nu o să încetez să repet: cei care lucrează în companiile private sunt cei care duc ţara noastră în spate pentru că fiecare plăteşte un impozit şi din aceste impozite pe care le plătesc companiile din munca angajaţilor bugetul de stat încasează venituri din care putem să facem investiţii, să avem şcoli mai bune sau spitale mai bune şi vă mulţumesc pentru ceea ce veţi face în această companie. Locurile de muncă înseamnă oportunităţi, în plus înseamnă o şansă pentru ca familiile să rămână aici în comunităţile noastre, în cazul de faţă în Oradea”, a declarat premierul Bolojan.

Evenimentul de inaugurare a reunit reprezentanţi ai conducerii internaţionale STIHL, membri ai familiei Stihl, decanul de vârstă Hans Peter Stihl, membri ai conducerii executive, alături de premierul României, Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea, Florin Birta, oficiali locali, judeţeni şi naţionali, transmite Agerpres.

Programul exclusiv a inclus ceremonia oficială de deschidere, cu discursuri susţinute de reprezentanţii Stihl şi invitaţii de onoare, un tur ghidat al fabricii şi discuţii.

Premierul Bolojan a mulţumit directorului Nikolas Stihl şi conducerii companiei pentru decizia de a investi în România şi la Oradea, afirmând că „această fabrică este cel mai estic avanpost al grupului Stihl în Europa de Est” şi conducerii din România a companiei pentru faptul că au reuşit într-un an şi jumătate să construiască cinci hectare de clădiri şi tot ce este necesar, în „organizare şi seriozitate, respectând toate angajamentele”.

Premierul şi-a exprimat respectul pentru seniorul Hans Peter Stihl, o personalitate a industriei germane care a condus foarte mulţi ani această companie, un exemplu de continuitate şi de seriozitate.

Bolojan a amintit că miercuri s-a inaugurat în Oradea un alt proiect important, care va face legătura dintre companii şi mediul universitar, anume Centrul de Transfer Tehnologic, „un pas important pentru ca firmele care investesc în comunitate să aibă forţă de muncă calificată, să poată să-şi transfere aici alte activităţi, alte sisteme de producţie”.

Premierul a apreciat şi încurajarea învăţământului multilingv, amintind Liceul german Schiller, învăţământul dual liceal, dar şi dual universitar.

Nu în cele din urmă, Ilie Bolojan a afirmat şi că fabrica Stihl se află într-unul dintre cele mai mari parcuri industriale din vestul României, un exemplu de colaborare între profesionişti, autorităţi locale şi judeţene, pentru a crea o infrastructură de afaceri, cu utilităţi şi cu servicii bune.

Primarul Florin Birta a afirmat, în cuvântul său, că investiţia unei companii de anvergură precum Stihl în Oradea confirmă atractivitatea oraşului, fiind, simbolic, „o ancoră” pentru viitoarele investiţii ale altor firme care vor dori să activeze în municipiu. „Oricine va veni să investească de acum înainte în Oradea şi va auzi că Stihl este aici, cu siguranţă va avea o decizie mai uşor de luat”, a punctat edilul.

Primarul a menţionat câteva avantaje ale oraşului care au contat mult în decizia companiei de a veni aici: apropierea de graniţă, conectarea la reţeaua europeană de autostrăzi, lipsa aglomeraţiei la frontieră (deoarece România a intrat, între timp, în Schengen) şi Aeroportul orădean conectat direct cu Munchen.

Preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane, Sebastian Metz a evidenţiat faptul că oraşul Oradea pentru investiţii reprezintă” un amplasament perfect”, Oradea având „o dezvoltare frumoasă, nu doar în partea vizibilă, în clădirile de patrimoniu, dar şi în dezvoltarea oraşului, în management”. „Este un punct de referinţă aici, în România. Ne bucurăm să fim martorii unei astfel de dezvoltări în România”, a spus el.

Multe companii din Germania investesc aici, a adăugat Sebastian Metz, pentru că există o universitate, există forţă de muncă calificată la nivel de inginerie, precum şi preocuparea de perfecţionare a angajaţilor.

„Am speranţa şi convingerea, totodată, că România beneficiază de toate ingredientele necesare pentru atragerea de investitori din Germania, fie aici, în minunatul judeţ Bihor, fie în alte zone din România. Este o ţară în care dezvoltarea economică este ridicată, vrem să facem parte din dezvoltarea economiei româneşti. Aş adăuga că ne aflăm în momentul în care e nevoie de reforme. Ceea ce faceţi şi intenţionaţi să faceţi pe viitor are un rol deosebit de important. Şi, da, confirm că ne aflăm pe drumul cel bun când vine vorba de reforme în România. Trebuie să continuăm să rămânem competitivi. Nu pot decât să încurajez Guvernul României să continue pe calea reformelor pe care le-aţi iniţiat deja”, a declarat Sebastian Metz.

Potrivit preşedintelui Consiliului Consultativ al companiei, Nikolas Stihl, această unitate de producţie ultramodernă reprezintă un pilon esenţial în strategia globală a STIHL pentru segmentul de produse pe baterii şi marchează un pas decisiv în transformarea portofoliului companiei către soluţii inovatoare.

După discursuri, oficialii au inaugurat investiţia în mod tradiţional, tăind cu drujba un trunchi de copac aşezat pe orizontală.

Noua fabrică este situată în Parcul Industrial Eurobusiness I din Oradea şi are în prezent 145 de angajaţi. Ziua de miercuri a marcat şi începerea producţiei.

Certificată DGNB Gold pentru sustenabilitate, fabrica integrează tehnologii fotovoltaice şi geotermale, precum şi procese de producţie complet digitalizate, în linie cu principiile Industriei 4.0.

„Noua fabrică din Oradea extinde reţeaua noastră globală şi consolidează poziţia Stihl pe segmentul echipamentelor pe acumulatori aflat în plină expansiune. Este o investiţie esenţială, care va asigura competitivitatea noastră pe termen lung în Europa”, a declarat preşedintele Consiliului Consultativ şi al Consiliului de Supraveghere al Grupului STIHL, dr. Nikolas Stihl.

Construcţia a început în martie 2024 şi a fost finalizată în mai puţin de 18 luni. Fabrica îşi va creşte treptat capacitatea de producţie, urmând să atingă un volum anual de 1 milion de pachete de baterii până în 2026. Până în 2028, producţia este estimată să ajungă la 1,8 milioane de pachete de baterii şi 1,7 milioane de echipamente pe acumulatori. Iniţial, fabrica va produce suflante pe acumulatori şi pachete de baterii AP din gama profesională STIHL. În timp, portofoliul se va extinde pentru a include şi alte echipamente pe acumulatori, precum motocoase, drujbe şi alte unelte.

Noua unitate dispune de 47.000 de metri pătraţi de spaţiu operaţional, pe un teren cu o suprafaţă totală de 147.000 de metri pătraţi. Fabrica este dotată cu linii de producţie flexibile, multi-produs, şi cu un nivel ridicat de automatizare, integrând principii ale Industriei 4.0, care asigură trasabilitate digitală, procese optimizate şi o eficienţă operaţională remarcabilă.

Tehnologia pe baterii a devenit un factor esenţial de creştere pentru companie. În prezent, mai mult de unul din patru produse Stihl vândute la nivel global este alimentat de acumulatori. Compania îşi propune să crească această pondere la aproximativ 35% până în 2027 şi la circa 80% până în 2035 – o dovadă clară a transformării accelerate din cadrul industriei.