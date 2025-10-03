The Life of a Showgirl: Taylor Swift lansează al 12-lea album

Cântăreața americană Taylor Swift a lansat vineri al 12-lea album, The Life of a Showgirl, un disc pop care îl celebrează pe logodnicul ei, fotbalistul american Travis Kelce, și reglează câteva conturi, potrivit Le Figaro.

În acest album mult așteptat, artista în vârstă de 35 de ani propune piese dansante cu sonorități care amintesc de anii ’80, balade și melodii country, gen în care a debutat în 2006.

După patru albume folk sau introspective, The Life of a Showgirl oferă, așa cum a promis, piese dansante cu sunete care amintesc de anii 1980, începând cu single-ul The Fate of Ophelia. Dar, cum nu se schimbă o formulă câștigătoare, baladele ocupă și ele un loc important printre cele 12 piese. Iar country-ul, genul în care artista a debutat în 2006, apare în câteva piese, printre care și duetul final cu noua vedetă pop Sabrina Carpenter.

Cântăreața în vârstă de 35 de ani a descris ultima sa lansare ca o incursiune în culisele turneului gigant de anul trecut, care a retrăit toate etapele carierei sale (sau „ere”, cum le numește ea).

„Cea mai fericită, cea mai nebună și cea mai intensă perioadă din viață”, care coincide cu începutul relației sale cu Travis Kelce, cu care și-a anunțat logodna în august. Taylor Swift, care și-a exorcizat adesea dezamăgirile amoroase în muzică, îl laudă pe acesta în Wish List, proclamând: „Nu vreau decât pe tine, să avem doi sau trei copii, ca tot cartierul să înceapă să semene cu tine.”

În această nouă eră, ea nu este însă doar fericită și poate fi răzbunătoare, fie că este vorba de rețelele sociale sau de patriarhat. „Eu protejez familia”, cântă ea în Father Figure. În această piesă inspirată de titlul omonim al lui George Michael (cu binecuvântarea moștenitorilor cântărețului), popstarul pare să revină asupra saga care a înconjurat, între 2019 și mai anul trecut, răscumpărarea drepturilor asupra primelor sale șase albume.

Reuniunea cu Max Martin

La producția albumului The Life of a Showgirl, îi regăsim pe suedezii Max Martin și Shellback, care au stat la originea virajului către pop al cântăreței în anii 2010.

La cârma primului album al trupei americane Backstreet Boys în 1996, Max Martin (pe numele său real Karl Martin Sandberg) a revoluționat popul modern. Lui îi datorăm hituri precum Baby One More Time al Britney Spears sau Blinding Lights al The Weeknd.