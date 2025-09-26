Ministrul Educaţiei: Faptul că asistăm la o recrudescenţă a violenţei la nivel social nu înseamnă că acest lucru trebuie tolerat în mediul educaţional, dimpotrivă, mediul educaţional trebuie să arate toleranţă zero pentru astfel de fapte

Ministerul Educaţiei subliniază că are ”toleranţă zero” pentru actele de violenţă în mediul educaţional, indiferent de formă. ”Faptul că asistăm la o recrudescenţă a violenţei – în forme diverse – la nivel social nu înseamnă că acest lucru trebuie tolerat în mediul educaţional, dimpotrivă, mediul educaţional trebuie să arate toleranţă zero pentru astfel de fapte”, arată ministrul Daniel David, transmite News.ro.

”Ministerul Educaţiei şi Cercetării monitorizează (prin proceduri interne) cazurile de violenţă (în diverse forme) din sistemul de educaţie-cercetare, unele semnalate şi public, şi îşi reafirmă politica de toleranţă zero pentru astfel de fapte”, se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, de minister.

Potrivit sursei citate, există proceduri specifice, care pot şi trebuie aplicate pentru a preveni şi aborda astfel de fapte inacceptabile pentru sistemul de educaţie-cercetare şi pentru a genera un impact pozitiv asupra siguranţei şi bunăstării oamenilor din sistem.

Totodată, ministrul Educaţiei şi Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David, a extins posibilitatea de sesizare, inclusiv anonimă, a unor astfel de fapte inacceptabile, cu scopul de a facilita prevenţia, identificarea şi sancţionarea lor.

”Faptul că asistăm la o recrudescenţă a violenţei – în forme diverse – la nivel social nu înseamnă că acest lucru trebuie tolerat în mediul educaţional, dimpotrivă, mediul educaţional trebuie să arate toleranţă zero pentru astfel de fapte şi, mai mult, trebuie să facă eforturi să fie mereu un model de conduită decentă între oameni (comportament, limbaj etc.), care să influenţeze apoi pozitiv interacţiunile sociale”, a afirmat Daniel David.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a iniţiat recent un proces de analiză a legislaţiei (a normelor existente) pentru a eficientiza prevenţia, identificarea şi sancţionarea unor astfel de fapte inacceptabile.