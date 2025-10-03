Daniel David, mesaj pentru profesorii care i-au cerut demisia: Suntem într-o societate, nu știu, complet neserioasă, pe anumite componente / Credeți că eu nu am nemulțumiri? Dar nu dau nume

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat, la DCNews TV, că „suntem într-o societate, nu știu, complet neserioasă, pe anumite componente”. Declarația vine în contextul în care se adusese în discuție că reprezentanții profesorilor i-au cerut demisia în repetate rânduri. „Credeți că eu n-am nemulțumiri față de cum funcționează educația? Dar nu vreau să dau nume”, a precizat ministrul, potrivit Edupedu.ro.

Moderator: Despre demisie am promis că vorbim direct. Apar voci care vă cer demisia. Ar rezolva demisia dumneavoastră situația?

Daniel David: Eu cred că am dat răspunsul. Suntem într-o societate, nu știu, complet neserioasă, pe anumite componente. Se flutură demisii, toată lumea cere demisia cuiva. Fiecare mai spune că își va da demisia. Adică ajungem în situația în care țara e în criză, dar noi vorbim de demisii și, mai ales, să ceri demisia de la un om care nu se leagă de funcție – repet, rapid mi-aș da-o, dacă aș putea rezolva situația fiscal-bugetară – arată că nu ne uităm la soluții. Și, repet, întrebarea este ce facem cu aceste nemulțumiri. Credeți că eu n-am nemulțumiri față de cum funcționează educația? Dar nu vreau să dau nume.

Moderator: Le-ați lansat încă de pe vremea când erați rector.

Daniel David: Le-am lansat și recent, când mi s-a cerut mie demisia din partea sindicatelor sau a altor actori. Adică și eu aș putea să cer demisii, că alții au fost mai mult în sistemul acesta, cel puțin preuniversitar, decât mine, dar nu asta este miza. Noi trebuie să lucrăm împreună pentru a scoate educația din situația de criză.

Ministrul Educației, Daniel David, a respins ideea unei posibile demisii în urma protestelor sindicatelor, deși acestea au cerut constant plecarea sa și abrogarea măsurilor de austeritate din Legea 141/2025. La începutul lunii septembrie, oficialul a declarat, la Digi24, că „nu cred că e posibilă demisia mea. Dacă demisia mea rezolvă aceste măsuri și ar anula aceste măsuri, cu bucurie mi-aș da această demisie”.